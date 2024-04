Wie geht es euch mit eurer Umgebung. Was fällt euch auf, dass sich sehr geändert hat?

Während der Lockdowns waren viele Kollegen im HomeOffice. Viele auch lange Zeit durchgehend zu Hause.

Jedes Mal wenn ich ein Gespräch mit einem der Kollegen hatte, musste ich feststellen, dass seine Welt wieder ein Stück kleiner geworden ist.

In dem Zusammenhang stelle ich auch fest, dass der Egoismus in den letzten 4 Jahren auch sehr viel mehr geworden ist.

Ich bin Ich, alle Anderen sind mir egal, ist noch viel öfter zu beobachten.



