Meine Mutter ist eine schwere Alkoholikerin inklusive Suizidversuch vor knapp 2 Jahren. Ich liebe meine Mutter, hasse aber den Alkoholiker in ihr.

Ich muss mich um noch mehr (eigentlich fast um alles) kümmern, seitdem ihr Mann (also mein Vater) verstorben ist. Meinen Bruder betrifft das ebenfalls.

Sie bekommt nichts hin und ist so gut wie permanent voll angesoffen.

Streitsüchtig sowie extrem vorwurfsvoll und ignoriert die Wahrheit. Stellt auch gerne die Söhne vor anderen schlecht dar.

Hatte jemand ähnliche Erfahrungen? Wie geht ihr mit dieser Situation um? Ich befürchte dass meine Mutter die Beziehung zu uns komplett ruinieren wird.

"Das Krokodil und sein Nilpferd" möchte dieses Forum nutzen, damit sich STANDARD-User:innen anonym austauschen können und Ratschläge einholen können.