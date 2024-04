In welche Aktien investieren Sie? Welche Branchen sind die Zukunft? Kaufen Sie Value, Dividenden oder Growth?

Konzentriertes Portfolio oder starke Diversifikation? Aktiv managen oder kaufen und liegen lassen? Ist es ok in Waffen oder Tabak zu investieren? USA, Europa oder emerging markets? Sind Anleihen eine sinnvolle Beimischung?

Welche Strategie verfolgen Sie? Welche Rendite streben Sie an? Was sind Ihre Ziele und wie sieht der Entscheidungsprozess aus? Ein Forum für Investoren aus Leidenschaft.

ETFs erfreuen sich immer mehr Beliebtheit und werden regelmäßig im Standard diskutiert. Aber es ist nur eine von unzähligen Strategien. Alpha, also eine höhere Rendite als der Markt, wird von vielen angestrebt aber von wenigen erreicht. Ein Austausch über Strategien, Erfahrungen und die Zukunft.