Diesem Mann wird kein FPÖ-Security mehr in den Schwitzkasten nehmen müssen, um Parteichef Herbert Kickl vor heiteren Fragen nach dem Kuss mit Eva Glawischnig zu bewahren: ORF-Satiriker Peter Klien hat sich Freitagabend an FPÖ-Theorien zu "Great Reset", Weltregierung, Überwachungsstaat nach chinesischem Vorbild und Recht behaltenden Schwurblern radikalisiert. "Die FPÖ spricht als einzige Partei die Wahrheit aus", brüllt sich Klien aus der neuen Folge von "Gute Nacht Österreich", von Rauchschwaden und blauem Licht umwabert, bevor er vom Stuhl hinter seinen Show-Schreibtisch fällt.

"Die FPÖ spricht als einzige Partei die Wahrheit aus": ORF-Satiriker Peter Klien radikalisiert sich an Thesen der Freiheitlichen. ORF Gute Nacht Österreich Screenshot

Weltregierung und WHO

Dabei beginnt alles so seriös mit dem dieswöchigen Erklärstück der ORF-Satiresendung ("Sie werden lachen, es wird ernst"): Im Buch Covid 19: The Great Reset des Mitbegründers des World Economic Forum Klaus Schwab und des französischen Wirtschaftswissenschafters Therry Malleret komme etwa gar nicht vor, womit FPÖ-Chef Herbert Kickl auf FPÖ-TV 2022 diesen Reset erklärte. Also keine "Abschaffung von Nationalstaaten" und keine "Einheitsregierung", "wo uns selbst ernannte Eliten regieren und kontrollieren".

Doch dann schaut Klien – und mit ihm sein Publikum – vielleicht ein bisschen zu ausführlich Auftritte des freiheitlichen Parlamentsabgeordneten Gerald Hauser, der auf der blauen Liste für die EU-Parlamentswahl kandidiert. Hauser hat mit Hannes Strasser das Buch "Und die Schwurbler hatten doch recht" herausgegeben, er hat mehr als 40 parlamentarische Anfragen zum Thema Covid eingebracht, in denen er etwa von Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) wissen wollte, ob Zootiere gegen Covid geimpft wurden, und von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP), ob er von seit Jahrzehnten laufenden Vorbereitungen zur Corona-Pandemie wusste.

Auf FPÖ-TV schildert Hauser an der Seite eines fröhlich schmunzelnden Parteichefs Kickl interessante Theorien wie: "Sie wissen ja, seit Jahrzehnten wird eine Weltregierung unter dem Dach der Uno vorbereitet" und "in letzter Konsequenz könnte die WHO das Exekutivorgan einer neuen Weltregierung sein".

Ihr Schnarchschafe da draußen!

Blauer und blauer wird die Studiobeleuchtung um Klien, der Rauch immer dichter. Nach der Weltgesundheitsorgan als Exekutivorgan einer Weltregierung bricht es aus dem ORF-Satiriker hervor: "So ist es. Die FPÖ spricht als einzige Partei die Wahrheit aus. Den geheimen Plan des Great Reset und die Machtphantasien der Globalisten. Weil uns die Mainstreammedien rund um die Uhr belügen. Zusammen mit der gottverdammten Einheitspartei. Ich möchte nur noch laut ausrufen: Bitte wacht endlich auf, ihr Schnarchschafe da draußen!"

Beim FPÖ-"Oktoberfest" in Hartberg hat doch schon ein Freiheitlicher den ORF-Satiriker eingeladen, zu FPÖ-TV zu wechseln. Kurz vor dem humorbefreiten Schwitzkasten allerdings. (fid, 20.4.2024)