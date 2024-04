Verschiebt seine Reise: Elon Musk AFP/SERGEI GAPON

Neu-Delhi/Palo Alto – Tesla-Chef Elon Musk verschiebt kurzfristig seine Indien-Reise. Er werde bei Telsa gebraucht, teilte Musk am Samstag mit. "Leider erfordern wichtige Verpflichtungen die Verschiebung der Reise nach Indien. Aber ich freue mich auf einen Besuch zu einem späteren Zeitpunkt dieses Jahres", schrieb der Chef des US-E-Autopioniers auf der Plattform X. Insidern zufolge wollte Musk bei seinem Besuch in Indien am Sonntag die lange erwartete Investition in eine Tesla-Fabrik ankündigen.

Indien hat Zölle auf E-Autos massiv gesenkt, wenn der entsprechende Hersteller mindestens 500 Millionen Dollar (469,35 Millionen Euro) in eine Produktion vor Ort investiert. Musk hatte sich dafür aktiv eingesetzt. Auf dem drittgrößten Automarkt der Welt gibt es mit einem Absatzanteil von zwei Prozent im Jahr 2023 erst wenige Elektroautos. Auch ein Treffen mit Premierminister Narendra Modi, der gerade zur Wiederwahl steht, war angesetzt.

Musk sieht sich derzeit der Skepsis von Investoren ausgesetzt. Sie fordern Klarheit zu einem günstigen Tesla-Auto und erhoffen sich bei der Präsentation von Quartalszahlen am Dienstag Antworten. Zudem hatte Musk am 15. April bekanntgegeben, wegen der schwächeren Nachfrage nach seinen Fahrzeugen weltweit mehr als jeden zehnten Arbeitsplatz zu streichen. (APA, 20.4.2024)