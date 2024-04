Am Sonntag ist in ganz Wien mit Fahrtbehinderungen zu rechnen. Auch die Straßenbahnlinien 1, 2, D und 71, sowie die U2Z sind betroffen

Über 40.000 Laufbegeisterte haben sich für den Vienna City Marathon am 21. April angemeldet. APA/EVA MANHART

Für die Sportlichen verwandelt sich die Stadt am Sonntag in ein Paradies, für alle anderen wird sie zum Hindernislauf. Während des 41. Vienna City Marathons wird die gesamte mehr als 42 Kilometer lange Strecke vom Start beim Vienna International Center in Wien-Donaustadt bis zum Zielbereich auf Höhe Burgtheater in der Innenstadt abschnittsweise gesperrt.

Parallel dazu richtet die Polizei jedoch an 33 Punkten Möglichkeiten ein, die Strecke teilweise oder gänzlich zu kreuzen. Eine Übersicht über die Straßensperren samt Kreuzungsmöglichkeiten finden Sie hier. Die eingerichteten Schleusen befinden sich unter anderem entlang der Linken Wienzeile, des Rings, der Liechtensteinstraße und der Oberen Donaustraße. Der ÖAMTC empfiehlt Autofahrenden allerdings, die Bezirke innerhalb des Gürtels sowie Teile des 2. und 20. Bezirks zu meiden, großräumig zu umfahren oder per U-Bahn anzureisen.

Die Ringstraße ist zwischen Stadiongasse und Schottengasse ist schon seit Freitag und bis Sonntagabend gesperrt. Ab 4.30 Uhr werden Straßensperren auf der Wagramer Straße zwischen Reichsbrücke und Erzherzog-Karl-Straße eingerichtet. Dort wird der Start für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aufgebaut, die ab 9 Uhr loslaufen. Ein Großteil der Ringstraße wird am Sonntag bis in die Abendstunden gesperrt sein.

Der Streckenverlauf im Überblick.



Viele Sperren ab dem frühen Nachmittag aufgehoben

Weitere Straßensperren betreffen die Lassallestraße zwischen Handelskai und Praterstern, den Praterstern selbst, sowie die Aspernbrücke jeweils bis zum frühen Nachmittag. Auch die Franzensbrücke ist bis dahin in Teilabschnitten gesperrt. Die Linke Wienzeile ist zwischen dem Gürtel und der Schloßallee, die Schloßallee Richtung Johnstraße und zwischen der Linken Wienzeile und der Mariahilfer Straße gesperrt. Die Äußere Mariahilfer Straße und die Innere Mariahilfer Straße sind ebenfalls in Teilabschnitten nicht zugänglich. Die Sperren bleiben bis zum frühen Nachmittag aufrecht.

Die untere und obere Donaustraße wird ebenfalls nicht vollständig befahrbar sein, genauso wie die Schüttelstraße, die Stadionstraße und die Vordere Zollamtsstraße. Die Sperren werden dort zwischen 14 und 16 Uhr aufgehoben. Auch am Inneren Gürtel und am Äußeren Gürtel muss bis 13 Uhr mit Fahrtbehinderungen gerechnet werden. Die Roßauer Lände und der Franz-Josefs-Kai ist ebenfalls teilweise gesperrt. Ab Mittag sind diese Strecken allerdings wieder befahrbar.

Öffentliche Verkehrsmittel ebenfalls betroffen

Vom Laufwochenende betroffen sind auch die Wiener Linien. Die Straßenbahnlinien 1, 2, 71 und D werden von Samstag Betriebsbeginn bis Sonntag 20.00 Uhr umgeleitet. Zudem verkehrt die U2Z in diesem Zeitraum überhaupt nicht. Weitere 24 Autobus- und Straßenbahnlinien werden am Sonntag kurzgeführt oder umgeleitet.

Ungehindert befahrbar sind am Sonntag alle städtischen Autobahnen und Schnellstraßen (A1, A2, A4, A22, A23 sowie S1 und S2). Gesperrt sind die Abfahrten von der Südosttangente (A23) Richtung Zentrum/Schüttelstraße und die Zufahrt von der Ostautobahn (A4) Richtung Innenstadt ab dem Knoten Prater.

Allen, die in der Umgebung der Strecke leben und am Marathontag ihr Fahrzeug nutzen müssen, empfiehlt der ÖAMTC, dieses schon am Tag vorher in einem Parkhaus oder auf einem öffentlichen Parkplatz außerhalb der betreffenden Zone abzustellen. (red, 21.4.2024)