T Bone Burnett - neues Album des umtriebigen Musikers und Produzenten.

Metz – Up on Gravity Hill

Der kanadische Dreier Metz wurzelt im Punk und im Noise-Rock, beides Fächer, in denen es wenig zu überbieten gibt, aber was soll man gegen die Berufung tun? Metz, immerhin, klingen nicht nach verweichlichten Bubis, sondern orientieren sich auch auf ihrem fünften Studioalbum an Vorlagen wie Tar oder The Jesus Lizard, ohne diese sein zu wollen. Dazu macht Alex Edkins einen auf John Lydon im Matrosenanzug. Wer für derlei Musik anfällig ist, fährt bei Metz in einen sicheren Hafen. Zwecks Schöngeistigem ist schließlich Owen Pallet von Arcade Fire als Gast mit dabei.

METZ - 99 (Official Video)

METZ the Band

Melvins - Tarantula Heart

Die in ihrem Fach längst pragmatisierten Beuschel- und Meuchel-Rocker Melvins lassen sich zu einer weiteren Fingerübung hinreißen. Ihr neues Album Tarantula Heart umfasst fünf Songs, einer dauert 20 Minuten, die das US-Trio mit den Zutaten Heavyness und Verzögerung dramatisiert und dergestalt verschleppt, dass aus Dinosaurier-Riffs und dem Stump-ist-Tumpf-Schlagzeug eine immer wieder abenteuerliche Melange entsteht, auf die King Buzzo mit seinem "Gesang" das Sahnehäubchen setzt. Wahrlich nichts Neues unter der Sonne, aber qualitätsvoll eine aufs Dach. Passt.

Melvins "Working The Ditch" (pre-order now)

Ipecac Recordings

T Bone Burnett - The Other Side

Der gute Joseph Henry Burnett alias T Bone Burnett ist der Welt hauptsächlich als Musikproduzent bekannt. Da reicht sein Portfolio von Los Lobos über Roy Orbison bis zu Robert Plant und Alison Krauss oder Lisa Marie Presley. Dazu ist er als Geschmacksgarant und Auskenner für etliche Soundtracks verantwortlich (O Brother, Where Art Thou?, Crazy Heart …). Als Solomusiker hat er nun The Other Side veröffentlicht. Eine Sammlung intim und schlank produzierter Songs, klassisches Songwriting mit einer Atmosphäre, die Folk, Country und den Sonnenuntergang von Texas beleiht. (Karl Fluch, 23.4.2024)