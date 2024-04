Bereits am 3. April erschütterte Taiwan ein starkes Erdbeben. Damals waren auch Hubschrauber im Einsatz. IMAGO

Taipeh – Wenige Stunden nach einer Reihe heftiger Erdstöße ist Taiwan in der Nacht auf Dienstag (Ortszeit) von einem erneuten Beben der Stärke 6,0 erschüttert worden. Wie die taiwanische Meteorologiebehörde mitteilte, war die Erschütterung am Dienstag um 02.26 Uhr Ortszeit (Montag, 20.26 Uhr MESZ) die schwerste der jüngsten Bebenserie. Am Montag hatten mehrere Stöße Taiwan erschüttert, nach Angaben der taiwanischen Meteorologiebehörde hatte der heftigste davon eine Stärke von 5,9.

Berichte über Opfer oder größere Schäden lagen zunächst nicht vor. Ein AFP-Journalist vor Ort berichtete vom Beben in der Nacht, das Gebäude, in dem er sich befand, sei ins Wanken geraten. ´

Bei einem Erdbeben der Stärke 7,4 am 3. April waren mindestens 17 Menschen ums Leben gekommen. Es war das schwerste Beben in Taiwan seit einem Vierteljahrhundert. Zahlreiche Gebäude in der Stadt Hualien wurden beschädigt, in den umliegenden Bergen löste das Bebens Erdrutsche aus, die etliche Straßen blockierten.

In Taiwan ereignen sich häufig Erdbeben, weil in der Nähe der Insel zwei tektonische Erdplatten gegeneinander stoßen. Es gelten daher strenge Bauvorschriften. 1999 waren beim bisher verheerendsten Erdbeben in der Geschichte Taiwans etwa 2400 Menschen ums Leben gekommen. (APA, 22.4.2024)