Chronologie privater Restitutionsvergleiche

2009 kommt es zum ersten Privatvergleich für ein Gemälde Gustav Klimts in Österreich. Ein steirischer Unternehmer, dessen Vater das Bild in den 1960er-Jahren von einem Kärntner Hotelier (zuvor Galerie Würthle, 1947) erworben hatte, einigt sich mit dem Enkel Amalie Redlichs auf den Verkauf von "Kirche in Cassone" (1913) und eine anschließende Teilung des Erlöses. Bis zur Arisierung des Sanatoriums Purkersdorf 1939 hing das Bild dort in der Privatvilla der Familie Redlich. Sotheby’s versteigert es 2010 für 27,47 Millionen Euro (exkl. Aufgeld) in London. Seither in Privatbesitz und vorerst keine Ausstellungsbeteiligung mehr nachweisbar.

2013 vergleichen sich die Erben nach Jenny Steiner und Ursula Ucicky, Witwe des NS-Propagandaregisseurs Gustav Ucicky, der "Wasserschlangen II" (1904/07) 1940 aus der arisierten Sammlung Steiner erworben hatte. Das Gemälde wird über einen von Sotheby’s vermittelten Private Sale für 112 Millionen Dollar (exkl. Provision) verkauft.

Den Erlös teilen sich die Parteien je zur Hälfte. Unter den Steiner-Erben kommt es anschließend zu einem Disput, der erst über ein Schiedsverfahren geklärt wird. Seit 2015: Hongkong, Home Art HK Ltd. Das Bild gastierte zuletzt in Ausstellungen in Amsterdam (2022, Van Gogh Museum) und in Wien (2023, Belvedere).

2014 einigen sich die Klimt-Foundation (2013 von Ursula Ucicky gegründet) und die Erben nach Felsövanyi auf einen Vergleich: Das Bildnis Gertrud Loew (1902), verehelichte Felsövanyi, war nach der Flucht der Dargestellten 1939 ebenso auf ungeklärtem Wege in die Sammlung Gustav Ucickys gelangt, wie einige Klimt-Zeichnungen.

Letztere erwerben die Erben zur Hälfte des Schätzpreises, das Gemälde wird 2015 von Sotheby’s in London für rund 31 Millionen Euro (exkl. Aufgeld) versteigert, der Erlös geteilt. Als Käufer des Porträts wird die Lewis Collection namhaft, die es 2016-2017 für eine Ausstellung in der Neuen Galerie (New York) zur Verfügung stellte.

2023 wird eine Einigung zwischen Ronald S. Lauder und den Erben nach Irene Beran bekannt, einer Kunstsammlerin, die 1943 aus dem tschechischen Brünn flüchten musste. Zurück blieben Gemälde wie "Der schwarze Federhut" (1910), das 1957 bei einer Ausstellung in Stuttgart wieder auftaucht. Lauder erwarb das Bild 1973 in einer Galerie in New York. Trotz Nachforschungen blieb der Verbleib des Bildes zwischen 1934 und 1957 unklar. Der Präsident des Jüdischen Weltkongresses entschied sich zur Rückgabe und kaufte das Bild von den Erben anschließend für einen unbekannten Betrag zurück. Das Gemälde war zuletzt 2020 in Lauders Museum "Neue Galerie" (New York) zu sehen. (kron, 24.4.2024)