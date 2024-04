Ein neuer Bahnhof im Norden von Nanjing hat in China eine Online-Kontroverse ausgelöst, weil er einem Hygieneartikel ähnelt

Pflaumenblüte oder doch Monatsbinde? Misslungen scheint einigen Chinesen der Entwurf des neuen Nordbahnhofs in Nanjing. Getty Images

Die chinesische Stadt Nanjing in der Provinz Jiangsu ist für viele Dinge bekannt: Pflaumenblüten, die jedes Jahr im Februar und März Besucher in die ostchinesische Stadt locken, Entenspezialitäten und neuerdings auch einen Bahnhof, dessen geplantes Design die Wellen auf chinesischen Onlineplattformen hochgehen lässt. Denn obwohl die Behörden erklärten, dass das Gebäude des Nordbahnhofs einer Pflaumenblüte ähnle, sehen einige Menschen ein völlig anderes Bild: "Das Design der Station Nanjing North ähnelt einer Damenbinde. Diese Form wird die Leute zum Nachdenken bringen. Haben die Leute das Gefühl, dass sie auslaufen, wenn sie den Bahnhof verlassen?", kommentierte einer laut CNN. Einer witzelte laut M-Today, einem Newsportal in Singapur: "Egal wie groß die Menschenmenge ist, er (der Bahnhof, Anm.) kann alles aufsaugen und bleibt den ganzen Tag trocken."

Die Chinesen machen sich über das Aussehen des neuen Bahnhofs in Nanjing lustig.



Das Trendthema hat in den letzten Tagen mehr als 589.000 Aufrufe auf der chinesischen Bloggingplattform Weibo erhalten, seit es am Donnerstag (18. April) veröffentlicht wurde, berichtet M-Today.

Einige argumentierten, dass das Design des Gebäudes nicht wirklich wichtig sei, da die Pendler das Gebäude nicht aus der Vogelperspektive sehen könnten und die Funktionalität wichtiger sei als das Design. Ein anderer Nutzer meinte: "Die erste Priorität eines Bahnhofs ist Komfort und Geschwindigkeit. Die Funktion des Bahnhofs Nanjing Nord ist unbestritten."

Der vorläufige Entwurf des Bahnhofs wurde von der Regierung der Provinz Jiangsu und der China State Railway Group genehmigt, berichtet die chinesische Zeitung Nanjing Daily. Der Bau des Bahnhofs soll in der ersten Hälfte dieses Jahres beginnen und 20 Milliarden Yuan (rund 2,6 Milliarden Euro) kosten.

Das Hauptquartier des staatlichen chinesischen Fernsehsenders CCTV erinnert manche an eine lange Unterhose.



China sei bekannt dafür, dass skurril aussehende Gebäude immer wieder Onlinedebatten auslösen, hält M-Today fest. Im Jahr 2012 wurde der Hauptsitz des staatlichen Fernsehsenders CCTV in Peking aufgrund seines Designs mit Boxershorts verglichen und erhielt den Spitznamen "die große Unterhose". Im folgenden Jahr wurde der Hauptsitz der People's Daily in Peking, der sich damals noch im Bau befand, im Internet als "phallisch" verspottet. (red, 23.4.2024)