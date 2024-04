Der älteste bekannte wildlebende Vogel der Erde sieht sich nach was Neuem um. Das Laysan-Albatros-Weibchen mit dem Spitznamen Wisdom kehrt seit mindestens 73 Jahren jeden November zum Brüten und Rasten zu den Midwayinseln zurück, einem kleinen Atoll in den Weiten des Pazifiks, etwa auf halbem Weg zwischen Hawaii und Japan.

Beringt und damit für die wissenschaftliche Beobachtung greifbar wurde der Albatros 1956. Der US-Ornithologe Chandler Robbins vom United States Geological Survey (USGS) markierte das Albatros-Weibchen im Midway-Atoll-Naturschutzgebiet mit der Nummer Z333 und ließ es wieder frei. Nachdem sich der Vogel hier zum Brüten eingefunden hatte, schätzte man ihn sehr konservativ auf fünf Jahre – dies ist die Untergrenze des Alters, in dem Laysan-Albatrosse die Geschlechtsreife erreichen.

Unter Beobachtung

Im Jahr 2001 fing Robbins, zu dieser Zeit bereits selbst 83, das Albatros-Weibchen erneut ein – einen Vogel wohlgemerkt, der mit seinen damals rund 50 Jahren für seine Spezies bereits ein recht stattliches Alter erreicht hatte. Robbins taufte den offensichtlich lebenserfahrenen Laysan-Albatros "Wisdom", auf Hawaiianisch mōlī. Seither häuften sich die Beobachtungen, die Forschenden des USGS halten regelmäßig nach Wisdom Ausschau und konnten so ein ereignisreiches Leben nachzeichnen.

Die Wissenschafter schätzen, dass Wisdom seit ihrer ersten Markierung über fünf Millionen Kilometer geflogen ist, das entspricht etwa dem 120-fachen Umfang der Erde. Sie hat bisher etwa 60 Eier gelegt und 30 bis 40 davon ausgebrütet, vermutlich ist sie mehrfach "verwitwet": Laysan-Albatrosse (Phoebastria immutabilis) bilden nämlich lebenslange Partnerschaften, doch manche Vögel kehren im November nicht von ihren Flügen über den Nordpazifik nach Midway oder Laysan zurück.

Wisdom auf einer Aufnahme vom Februar 2011: die rund 60-jährige Mutter mit ihrem Küken. Foto: United States Geological Survey (USGS)

Mehrfach verwitwet

Das Albatros-Weibchen war deswegen wahrscheinlich schon häufiger gezwungen, sich einen neuen Partner zu erwählen. Nun ist es erneut so weit: Wisdoms langjähriger Partner Akeakamai (Hawaiianisch für "Liebe zur Weisheit") gilt seit 2021 als auf hoher See verschollen. Im folgenden Jahr blieb die rund 73 Jahre alte Vogeldame dem Vernehmen nach allein. Nun aber, im Verlauf der Brutsaison 2023/2024, hat Wisdom das Interesse am anderen Geschlecht offenbar wiederentdeckt.

Wie Forschende berichten, konnte man Wisdom bei der Balz mit einem Männchen beobachten. "Wisdom wurde letzten Monat erneut auf dem Midway Atoll National Wildlife Refuge fotografiert, als sie mit potenziellen Partnern tanzte", schrieben die US-Artenschutzbehörde USFWS bei Facebook. Das bedeutet zwar nicht, dass gleich ein Küken dabei herausschaut, für diese Saison ist der Zug abgefahren. Die Forschenden rechnen aber ab der nächsten Saison wieder mit einer erfolgreichen Brut. Auf jeden Fall sind dies gute Nachrichten für Romantiker und Naturschützer gleichermaßen.

Dass Albatrosse häufig ein so hohes Alter erreichen, ist keineswegs einleuchtend, denn diese Vögel verfolgen einen sehr ungewöhnlichen Lebensstil: Dank ihrer breiten Schwingen sind die kraftvollen Seevögel dazu in der Lage, praktisch ihr gesamtes Leben in der Luft zu verbringen. Mit starken Meereswinden unter den Flügeln gleiten sie zwischen den Küsten Japans, Alaskas und Kaliforniens über den Nordpazifik und leben von Fischen, Krebstieren und Kopffüßern. Manche Arten legen bei solchen Flügen an einem einzigen Tag 900 Kilometer zurück.

Komplizierte Tänze

Das Balz- und Brutverhalten der Albatrosse ist berühmt: Sie führen komplizierte und langwierige Tänze auf, sowohl, um einen Partner zu finden, aber auch, um ihre Verbindung zu bekräftigen. Männchen und Weibchen stehen einander bei diesem Tanz gegenüber und spiegeln dabei die Bewegungen des jeweils anderen. Die Vorführung besteht aus einer Reihe von Elementen, darunter Schnabel-in-den-Himme-Recken, Flügelspreizen, simuliertes Putzen des Brust- oder Seitengefieders oder lautstarkes Klappern mit dem Schnabel.

Video: der Balztanz der Laysan-Albatrosse. U.S. Fish & Wildlife Service

Romantisches Detail am Rande: Nach der Paarung entwickelt das Paar gemeinsam einen einzigartigen Tanz, gleichsam seinen Beziehungstanz. Diesen Tanz führen die beiden Vögel einander vor, wenn sie nach einem Jahr wieder zusammenfinden. Manchmal lassen sich Albatrosse Zeit bei der Partnerwahl, es kann einige Jahre dauern, bis sie ihr passendes Gegenüber finden. Aber ist der Bund erst einmal geschlossen, bleiben die beiden meist ein Leben lang zusammen. (Thomas Bergmayr, 23.4.2024)