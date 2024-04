Bewaffnet auf Reisen

Es ist nicht ganz nachvollziehbar, was sich der Passagier dabei gedacht hat, ein Butterfly-Messer mit auf Reisen zu nehmen. Gefunden hatte es die Bundespolizei am Flughafen Hamburg im Handgepäck eines 82-Jährigen. Der Mann wollte damit nach Istanbul fliegen. Das berichtet Aerotelegraph. Letztendlich ging die Sache für ihn recht glimpflich aus: Er erhielt eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Und durfte trotzdem seine Reise antreten.

Alligator als Bremsklotz

Bei Aerotelegraph ist auch von einem anderen bemerkenswerten Vorfall zu lesen, dieses Mal von einem tierischen: Im US-Bundesstaat Florida treibt die Balzsaison der Alligatoren offenbar seltsame Blüten. Auf der MacDill Air Force Base südlich der Stadt Tampa machte es sich ein Alligator beim Fahrwerk eines Flugzeugs bequem. Das zeigen Fotos, die der Luftwaffenstützpunkt auf Facebook veröffentlichte. Ein Besatzungsmitglied schlug Alarm.

Daraufhin kümmerte sich die Florida Fish and Wildlife Conservation Commission um den Fall, der auch für die Experten kein einfacher war. Denn der Alligator zeigte sich wenig kooperativ – selbst nachdem sein Kopf mit einem Handtuch bedeckt war. Irgendwann schafften es die Reptilien-Experten dann doch noch, das Tier einzufangen. Im Hillsborough River ließen sie es schließlich wieder frei. Nach Angaben der Wildtierkommission verirren sich männliche Alligatoren auf der Suche nach Partnerinnen typischerweise ab April in unbekanntes Revier.

Durstige britische Passagiere

Wer britische Touristen an Bord nimmt, sollte genügend Bier eingekühlt haben. Getty Images/iStockphoto

Damit hat die deutsch-türkische Airline Sun Express nicht gerechnet: Als sie erstmals Flüge von Großbritannien in die Türkei durchführte, wurde sie von der Trinkfreudigkeit der neuen Kundschaft überrascht – und saß umgehend auf dem Trockenen. Das berichtet die Bild und beruft sich auf die Aussagen des CEO von Sun Express, Max Kownatzki, der eine entsprechende Anekdote aus dem Jahr 2022 gegenüber dem britischen Reisemagazin TTG zum Besten gab. Das Flugzeug sei damals komplett leergesoffen worden, erinnert sich Kownatzki. Die Crew sei fassungslos gewesen. Bei Flügen in anderen Ländern sei das noch nie vorgekommen. "Wir hatten 25 Minuten nach dem Abflug kein Bier und keinen Wein mehr, das haben wir in keinem anderen Markt erlebt", wird der Sun-Express-Chef zitiert. Britische Reisende sind Kownatzki zufolge "genusssüchtiger" als die Menschen auf dem europäischen Festland und geben mehr Geld aus.

Ein Elevator Boy auf dem Gepäckband

Wer wartet schon gerne am Gepäckband auf seinen Koffer? Aber so ungeduldig wie Julien Brown, Sänger bei der deutschen Boyband Elevator Boys, muss man dann dann auch nicht sein. Als sein Koffer nach der Ankunft am Flughafen Zürich auf sich warten ließ, kletterte er kurzerhand auf das Gepäck und weiter zum Ausgabefach hinunter. Was natürlich verboten ist. Ein Video dieser Aktion wurde vor kurzem auf der Social-Media-Plattform Tiktok gepostet. Brown war am vergangenen Wochenende in Zürich, um am Halbmarathon teilzunehmen, wann das Video entstanden ist, scheint allerdings unklar, berichtet 20 Minuten. (Markus Böhm, 28.4.2024)