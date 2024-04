Larry, der stumme Gast am Tresen von Moes Taverne in der TV-Serie "The Simpsons", starb während seiner Lieblingsbetätigung. Universal

Bei uns hätte Larry seine Tage als Spiegeltrinker beim Branntweiner oder im Tschocherl verbracht. Egal, zu welcher Tages- und Nachtzeit man die Tranklerhütte betritt, Larry ist immer schon da und starrt mit trübem Blick lebensmüde auf sein Bier. In Springfield in der Fernsehserie The Simpsons sitzt Larry immer schon neben seinem Saufkumpan Sam in Moes Taverne. Er macht das seit Jänner 1990 und der Episode Der Versager (Homer's Odyssey) aus der in den USA Ende 1989 gestarteten ersten Staffel. Die Simpsons laufen in deutscher Synchronfassung erst seit 1991.

Wortkarg und lallstark

Die meisten halten Larry the Barfly, stets im Tschocherl als steinerner Gast anwesendes Faktotum, für hoffnungslos blödgesoffen. Er redet kaum. Und wenn er einmal den Mund aufkriegt, dann brabbelt er nur unverständliches Zeug. In der Simpsons-Fachwelt wird diesbezüglich allerdings über die legendäre Folge Bart kommt unter die Räder (Bart Gets Hit By A Car) aus der zweiten Staffel gemunkelt. Als Marge einmal in Moes Bar kommt, um ihrem Gatten Homer heimzuläuten, lallt Larry den erstaunlich luziden Satz: "Wer ist die Tussi?!" Damit hat er im Laufe seiner Karriere mehr Text gehabt als Chewbacca in sämtlichen "Star Wars"-Filmen.

Ben Simon a.k.a. Cartoon Man Central

Nun ist Larry the Barfly nach 35 Jahren in der bei uns jedenfalls noch nicht legal erhältlichen 35. Staffel, und da in der insgesamt 765. Folge der Simpsons namens Cremains of the Day (Die Asche des Tages), zum großen Entsetzen in Social Media gestorben.

Moe wollte gerade Sperrstunde machen und fuhr deshalb seinem am Barhocker festgeklebten besten Gast wieder einmal mit dem Wischlappen ins Gesicht, um den ältlichen Junggesellen zum zügigen Aufbruch Richtung Hotel Mama zu bewegen. Larry. Tot. Mit offenen Augen. Einfach so, wie immer stier dasitzend. Nicht einmal vom Tresen ist Larry gerutscht, als der Sensenmann gekommen ist.

Nah am Wasserfall

Die anderen Saufbrüder nehmen es gelassen. Wer genau Larry war und was er so beruflich oder privat machte (hier bloß keinen Spoiler!), weiß niemand so genau. Es ist halt so, wie es oft im Wirtshaus zugeht. Man grüßt sich jahrzehntelang, kommt aber nicht auf die möglicherweise gar nicht so gute Idee, mit manchen Leuten auch zu reden. Wer also war Larry? "He was around." So einfach ist das.

Von Larrys Mutter erfahren wir, dass er auch einen Nachnamen hatte, Dalrymple. Und Larry Dalrymples angeblich beste Freunde wollen seine Asche an einem von ihm offenbar geliebten Wasserfall verstreuen, von dem sie ein Foto im Tagebuch des Toten gefunden haben. Wie sich herausstellt, handelt es sich beim Wasserfall aber nicht um eine reale Naturschönheit, sondern um ein Image aus einer TV-Werbung für das geliebte Duff-Bier. So landet Larrys Urne schließlich dort, wo er hingehört. Letzte Runde, bitte!

Es muss wieder einmal gesagt werden, The Simpsons ist die welthaltigste und klügste Fernsehserie der Welt. (Christian Schachinger, 24.4.2024)