Arbeitszeitverlängerung in der "ZiB 2"; Künstliche Intelligenz für die Werbebranche; hängende Brüste und Femizide mit Fern Brady auf Netflix; Relaunch für "Die Presse"; slowakische Sendeanstalt RTVS vor dem Aus

Hier kommen die Mediennews von heute:

"Das empört natürlich": Streit um Arbeitszeitverlängerung in der "ZiB 2" - Gewerkschafterin Teiber und Expertin Köppl-Turyna tauschten sich höflich, aber hart zur Forderung der Industrie aus, künftig 41 Stunden pro Woche zu arbeiten

Journalismusfestival Perugia: "Nur unsere Leser können uns kaufen": Wie sich Investigativmedien finanzieren - Investigativjournalismus braucht auch wirtschaftliche Unabhängigkeit. "Mediapart" aus Frankreich und "Cuestión Pública" aus Kolumbien zeigen, wie das gehen kann

Standpunkte-Kooperation: Künstliche Intelligenz für die Werbebranche - Nach dem "KI-Hangover" zum virtuellen Fotoshooting, zum persönlichen Katalog und zur Cookie-losen Werbeplanung

Im SUV mit Hanno Settele: Warum wollen Menschen fette Autos? - "Dok1"-Reportage "Geliebt, gehasst, gekauft – Streitfall SUV" über immer größere Autos, Prestige, Sicherheit, Umwelt und Ignoranz – Mittwoch um 20.15 Uhr in ORF 1

Hanno Settele mit Mobilitätsexpertin Lina Mosshammer im Autokino, zu sehen Mittwochabend um 20.15 Uhr in ORF 1. Foto: ORF, Neulandfilm

TV-Tagebuch: Fern Brady lacht auf Netflix über hängende Brüste und Femizide - Vor der Autistin und Ex-Stripperin Brady und ihrem grausam zynischen Humor ist nichts und niemand sicher, vor allem nicht sie selbst

Bratislava: Slowakische Regierung beschließt Auflösung der Sendeanstalt RTVS - Premier Fico rechnet mit Parlamentsbeschluss im Juni, Opposition protestiert

Neuerungen: Relaunch für "Die Presse" in Print und Online - In Print sollen Textinhalte stärker in den Fokus rücken, audiovisuelle Formate bekommen im digitalen Bereich mehr Platz

Switchlist: "Alles in bester Ordnung" und "12 Monkeys", außerdem eine Reportage über Hoffnung für Italiens Suchtkranke und Dokus über den Streitfall SUV, Patronenkönig Fritz Mandl sowie Kinder und digitale Medien - TV-Hinweise für Mittwoch

