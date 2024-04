Jeden Euro zweimal umdrehen: Die Zahl der Menschen in Armut liegt so hoch wie in den vergangenen fünf Jahren nicht. IMAGO/Michael Bihlmayer

Es wirkt, als gäbe es in Österreich zwei Realitäten: Dreht sich die Debatte um die Auswirkungen der Teuerungskrise, klaffen die Einschätzungen weit auseinander. Oppositionspolitiker zeichnen mitunter ein Bild weit ausgreifender Not. Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) hingegen stellte unlängst fest: Die Zahl der armutsgefährdeten Menschen sei weitgehend stabil geblieben.

Die Statistik Austria unterfüttert die Diskussion nun mit neuen Zahlen. Die jährlich durchgeführte EU-Silc-Erhebung kombiniert Einkommensdaten mit aufwendigen Befragungen von rund 6000 heimischen Haushalten. Im aktuellen Fall fanden diese von März bis August 2023 statt. Sie umfassen also eine Phase, als die Preise bereits massiv gestiegen waren.

Die Ergebnisse sind nicht erfreulich: Im Vergleich zu 2022 ist die Zahl der Menschen in absoluter Armutslage, wie die Statistik Austria schreibt, um mehr als 50 Prozent von 201.000 auf 336.000 gestiegen. Gemessen an der Bevölkerung macht das einen Zuwachs von 2,3 auf 3,7 Prozent. So hoch lag der Wert auch in den vergangenen fünf Jahren nie.

Kinder- und Jugendliche befinden sich demnach deutlich häufiger unter den Leidtragenden als Ältere. Bei den unter 18-Jährigen beträgt die Quote 5,3 Prozent – das ist mehr als eine Verdoppelung gegenüber dem Jahr davor. Personen über 65 waren hingegen nur zu 1,9 Prozent von Armut betroffen.

Auch Frauen sind im Vergleich zu den Männern überproportional von Armut betroffen, das gilt besonders für Alleinerziehende. Von den Einelternhaushalten sind gleich 15,3 Prozent von sozialer Notlage betroffen. Eine andere Risikogruppe sind Familien mit drei oder mehr Kindern: Hier beträgt die Quote 8,5 Prozent.

Maßstab für absolute Armut ist – so der Fachjargon – die erhebliche materielle und soziale Benachteiligung. In diese Gruppe fallen alle, die sich nach eigener Angabe sieben von 13 EU-definierten Aktivitäten des täglichen Lebens nicht leisten können. Das reicht von einem Urlaub pro Jahr bis zur pünktlichen Bezahlung von Miete, Betriebskosten oder Krediten, vom angemessenen Heizen der Wohnung bis zum Stemmen unerwarteter Ausgaben in der Höhe von 1370 Euro aus eigenen Mitteln. Natürlich sind diese Einschätzungen auch subjektiv gefärbt und möglicherweise von der allgemeinen Stimmungslage geprägt.

Ein anderes Kriterium ist die Armutsgefährdung. In der politischen Debatte wird diese Messlatte häufig angelegt, dabei lässt sich daran nicht ablesen, wie gut ein Haushalt mit dem Einkommen auskommt. Als armutsgefährdet gilt, wer weniger als 60 Prozent des Medianeinkommens – die eine Hälfte hat mehr, die andere weniger – zur Verfügung hat. Das heißt aber nicht, dass diese Menschen zwangsläufig in Not leben. Beispiel: Angenommen, eine Regierung erhöht alle Einkommen um zehn Prozent. Obwohl sich dann auch die schlecht Betuchten mehr leisten werden können, wird die Quote der Armutsgefährdeten nicht sinken, weil gleichzeitig ja das Medianeinkommen steigt.

Laut Statistik ist der Anteil der Armutsgefährdeten mit nunmehr 14,9 Prozent praktisch stabil geblieben, die Schwelle liegt aktuell bei 1572 Euro pro Monat für einen Einpersonenhaushalt. Keine signifikante Veränderung gab es auch bei der Zahl der Haushalte mit keiner oder sehr niedriger Erwerbsintensität (5,7 Prozent), einem anderen Risikofaktor für Armut. (Gerald John, 25.4.2024)