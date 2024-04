Mit den Voraufzeichnungen ist es vorbei: "Die große Chance" startet am Freitag um 20.15 Uhr auf ORF 1 in die erste von drei Semifinalshows - und diese sind wie das Finale am 17. Mai allesamt live. In jeder der Halbfinalshows treten zehn Talente an. Die Jury vergibt nicht länger Sterne-Bewertungen und den "Herz-Buzzer". Denn das Publikum ist gefragt.

"Die große Chance"-Moderationsteam: Fanny Stapf und Andi Knoll. Foto: ORF/Hans Leitner

Nach den Auftritten besteht die Möglichkeit, fünf Minuten lang via Televoting abzustimmen. Die fünf Teilnehmer mit den meisten Stimmen werden auf die Bühne geholt. Von diesen fünf kommen drei weiter. Zwei Finalplätze werden an die Talente mit den meisten Publikumsstimmen vergeben und ein Act schafft mit dem "Jury-Ticket" den Sprung ins Finale, wo der Hauptgewinn in Höhe von 50.000 Euro wartet. (APA, 25.4.2024)