What is a UNESCO Global Geopark?

UNESCO

Das von der Unesco 2015 ins Leben gerufene Programm "Global Geoparks" zeichnet "einheitliche geografische Gebiete" aus, in denen die Erdgeschichte erlebbar gemacht wird. Und wo sich nach einem Bottom-up-Ansatz Naturschutz, nachhaltige Entwicklung und die Einbeziehung der Bevölkerung miteinander verbinden. Die insgesamt 18 Neuzugänge befinden sich in Brasilien, China, Kroatien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Griechenland, Ungarn, Polen, Portugal und Spanien. Ein weiterer neuer Geopark erstreckt sich über Belgien und die Niederlande. Wir stellen sie hier vor und zeigen, was sie so besonders macht.

Belgien und Niederlande: Schelde Delta Unesco Global Geopark

Unesco Global Geopark Schelde Delta

Geopark Schelde Delta

Der Unesco Global Geopark Schelde Delta befindet sich in einer einzigartigen geologischen Lage zwischen dem absinkenden Nordseebecken und dem aufsteigenden Brabant-Massiv. Geologische Kräfte, klimabedingte Umweltveränderungen und menschliche Interaktionen haben eine Landschaft geformt, die reich an geologischen, morphologischen und kulturgeschichtlichen Spuren ist. Die durch Deiche geschützten Niederungen sind arm an Sedimenten und wirken dort, wo sie unberührt geblieben sind, wie in der Zeit erstarrt.

Historische Bauwerke zeugen vom Einfluss der verschiedenen geologischen Phasen. Der Geopark nutzt eine vielschichtige Erzählung, die geologische und menschliche Geschichte miteinander verwebt, um das Bewusstsein für die Anfälligkeit der Region für den Klimawandel zu schärfen. Der Geopark zeigt "in kleinem Maßstab, wie sich der Klimawandel und der Anstieg des Meeresspiegels weltweit auswirken", so der lokale Fotograf und Künstler Rem van den Bosch. Ein aktuelles Erhaltungsprojekt zielt darauf ab, die verlorene mittelalterliche Stadt Reymerswael wiederauferstehen zu lassen, die 1530 überflutet wurde. Das Projekt kombiniert Küstenschutz, Erhaltung der Wasserqualität und ökologische Bereicherung der Oosterschelde und unterstreicht das Engagement des Geoparks für einen ganzheitlichen Umweltschutz.

Brasilien: Uberaba Unesco Global Geopark

Geopark Uberaba

turismo Uberaba

Der Unesco Global Geopark Uberaba liegt im Südosten Brasiliens inmitten des zweitgrößten Bioms Südamerikas. Zu den beeindruckenden prähistorischen Landmarken gehören die Formationen Serra da Galga und Serra Geral. Sie weisen Basaltströme auf, die von vulkanischen Ereignissen vor der Zersplitterung des Superkontinents Gondwana und der Öffnung des Südatlantiks zeugen. Diese Basaltströme überlagern die Sedimentgesteine der Botucatu-Formation, die eine der größten Süßwasserreserven der Welt beherbergt.

Der Slogan des Geoparks "Land der Giganten" bezieht sich auf sein reiches paläontologisches Erbe. In dem Gebiet wurden über zehntausend Fossilien entdeckt, darunter Dinosaurier, Krokodile, Schildkröten und eine Vielzahl anderer prähistorischer Lebewesen. Das Fossil des Uberabatitan ribeiroi, eines Dinosauriers von 27 Metern Länge und zehn Metern Höhe, ist das größte, das je in Brasilien entdeckt wurde. Die soziale, kulturelle und wirtschaftliche Entwicklung der Region ist weitgehend dem Pioniergeist der örtlichen Bauern zu verdanken, die Ende des 19. Jahrhunderts die Zebu-Rinderrasse einführten. Dies revolutionierte nicht nur den brasilianischen Viehmarkt, sondern dient heute auch als internationaler Referenzpunkt für eine Rinderzucht, die weniger CO2-Emissionen verursacht.

China: Unesco Global Geopark Enshi Grand Canyon-Tenglongdong Cave

Der Enshi Grand Canyon-Tenglongdong Cave Unesco Global Geopark liegt im Südwesten der Provinz Hubei. Der Geopark beherbergt weltberühmte Erosions- und Auflösungslandschaften sowie das reiche Kulturerbe der ethnischen Minderheiten Tujia, Miao und Dong. Die geologischen Wunderwerke des Geoparks erstrecken sich über freiliegende Schichten aus dem Kambrium bis zur Kreidezeit (vor etwa 539 bis 66 Millionen Jahren). Die Topografie ist durch das Qingjiang-Flusssystem tief eingeschnitten und bildet eine spektakuläre Karstlandschaft aus permischen und triassischen Karbonatgesteinen, die durch steile Klippen, tiefe Schluchten, Höhlen und verschwundene Flüsse gekennzeichnet ist.

Aerial China:Enshi Grand Canyon, Hubei, China中國湖北恩施大峽谷

Aerial China

Die periodische Hebung des Qinghai-Tibet-Plateaus durch tektonische Kollisionen führte zu dem weltberühmten mehrstufigen Tenglongdong-Höhlensystem und dem Enshi Grand Canyon. Die geologische Landschaft beherbergt eine bemerkenswerte Artenvielfalt, mit üppigen Wäldern, die erstaunliche 67,3 Prozent des Geoparks bedecken, eine Fläche von über 450 Quadratkilometer. Es gibt mehr als 4000 Pflanzenarten und 500 verschiedene Landwirbeltiere im Geopark. Neben der geologischen Pracht des Geoparks liegt das reiche kulturelle Erbe der ethnischen Minderheiten Tujia, Miao und Dong im Herzen des Gebiets. Besucherinnen und Besucher können traditionelle Architektur, Volkslieder, Tänze und Feste erleben, die ihr Verständnis für das kulturelle Gefüge der Region bereichern.

China: Unesco Global Geopark Linxia

Der Unesco-Geopark Linxia liegt in der Provinz Gansu. Die Landschaft ist geprägt von mittelhohen Bergen, Hügeln und Becken. Das Gebiet spielte eine bedeutende Rolle in der frühen historischen und kulturellen Entwicklung Chinas. Die dramatische Danxia-Landschaft entlang des Gelben Flusses zeigt auffallend bunte Felsformationen, die durch Erosion, Verwitterung und Schwerkraft geformt wurden. Der Geopark beherbergt die berühmten Tempelgrotten der Bingling-Höhle, in deren Felswände kunstvolle Skulpturen gemeißelt sind, sowie eine der längsten und am besten erhaltenen fossilen Fährten, die es je gab: 24 aufeinander folgende, paarweise Fußabdrücke des Pterosauriers. Der Geopark ist die Region mit den meisten Fossilien alter Säugetiere in China.

Bunte Felsformationen in Danxia. IMAGO/Zhang Keren

Linxia, dessen Wurzeln mehr als 5000 Jahre zurückreichen, war eine wichtige Kurierstation entlang der alten Seidenstraße. Die Provinz Gansu ist berühmt als Geburtsort der Hua'er-Volksmusiktradition, die von neun ethnischen Gruppen geteilt wird und in die Liste des immateriellen Kulturerbes der Unesco aufgenommen wurde. Die Hua'er-Musik stammt aus einem umfangreichen traditionellen Repertoire und bietet eine faszinierende, lebendige mündliche Aufzeichnung der jüngsten gesellschaftlichen Entwicklungen in China, da die Sänger die Veränderungen, die sie um sich herum beobachten, kommentieren.

China: Unesco Global Geopark Longyan

Cultural and Natural Heritages in Longyan, Fujian.

Here, Show China

Der Unesco Global Geopark Longyan bietet eine geologische Aufzeichnung der tektonischen Entwicklung im Südosten Chinas, die einen Zeitraum von etwa 300 Millionen Jahren umfasst. Der Geopark umfasst ein reichhaltiges geologisches Erbe, darunter den Meihuashan-Granitkomplex, und beherbergt die dichtesten Naturwälder West-Fujians mit einer reichen Artenvielfalt. Zum Beispiel lebt der Südchinesische Tiger dort.

Longyan ist der Geburtsort der Hakka-Kultur. Viele einzigartige Traditionen haben sich bis heute erhalten, darunter der "You Da Long", bei dem die Einheimischen in einer großen Drachenformation tanzen, der "Zou Gu Shi", bei dem die Einheimischen traditionelle Kleidung tragen und an einem Karneval teilnehmen, und die Kunst des Holzschnitts. Die "Peitian Landscape Roundhouses" zeigen den architektonischen Stil der Hakka-Kultur und sind kompakt entlang langer gepflasterter Straßen angeordnet.

China: Unesco Global Geopark Mount Changbaishan

CGTN Nature: Changbai Mountain Series | Episode 2: Tianchi Lake

CGTN

Der im Südosten der Provinz Jilin gelegene Geopark ist wie ein Freiluftklassenzimmer für Vulkanismus, mit dramatischen Landformen und verschiedenen Gesteinsarten, die bedeutende mehrphasige Eruptionen dokumentieren. Die "Jahrtausenderuption", die vor rund 1000 Jahren stattfand, ist einer der größten Vulkanausbrüche der modernen Geschichte und hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Der Berg Changbaishan gilt als einer der am besten erhaltenen Vulkane. Auf seinem Gipfel befindet sich der höchste und größte Kratersee Nordostasiens, der Tianchi-See, der eine atemberaubende Aussicht bietet. In jüngster Zeit arbeitet der Geopark an einer umfassenden Wiederherstellung des Süßwasser-Ökosystems an der Quelle des Songhuajiang-Flusses. Man arbeitet eng mit den lokalen Gemeinden zusammen, um nachhaltigen Tourismus zu fördern und Projekte zur Wiederherstellung der Umwelt zu unterstützen.

China: Unesco Global Geopark Wugongshan

Waterfall-like clouds float down Wugong Mountain

Discover Jiangxi

Der Geopark liegt an der Kreuzung der drei Städte Pingxiang, Yichun und Ji'an im Westen der Provinz Jiangxi. Er zeichnet sich durch faszinierende geologische Landschaften aus, darunter "Steinwälder" aus Granit aus dem Jura (ca. 201 bis 145 Millionen Jahre alt), alpine Wiesen, die auf verwittertem Granitgneis aus dem Silur (ca. 444 bis 419 Millionen Jahre alt) wachsen, und heiße Quellen. Der Geopark ist reich an gut erhaltenem geologischem Erbe, was ihn zu einem wichtigen Ort für die Untersuchung der frühen Bildung des Südchina-Blocks und der nachfolgenden intrakontinentalen Kompression und Ausdehnung macht.

Der Geopark hat eine Reihe kreativer Initiativen zur Förderung des Geotourismus entwickelt, um die Verbindung zwischen den lokalen Gemeinschaften und der einzigartigen Landschaft zu stärken. Festivals locken tausende von Campern an und fördern Outdoor-Aktivitäten, etwa Mountainbike-Rennen. Eine weitere Möglichkeit, die Landschaft zu erleben, ist eine landwirtschaftliche Tour durch Obstplantagen und Teegärten.

China: Unesco Global Geopark Xingyi

Der in der Provinz Guizhou gelegene Geopark ist eine geologische Schatzkammer mit beeindruckenden Naturlandschaften wie der Malinghe-Flussschlucht, die bei starkem Regen mit über 100 kaskadenartigen Wasserfällen überquillt. Das Wanfenglin-Gebiet mit seinen mehr als 20.000 Karstgipfeln, so weit das Auge reicht, wurde 2013 als einer der vier landschaftlich reizvollen Orte Chinas auf einer Briefmarke gewürdigt. Der Geopark ist weltberühmt für die außergewöhnlich gut erhaltene "Xingyi-Fauna" aus der späten ladinischen Zeit (vor ca. 242 bis 237 Millionen Jahren). Diese Fossilien von Meeresreptilien und Fischen bieten einen Einblick in den Übergang des Meereslebens von küstennahen Lebensräumen zur Tiefsee. Es handelt sich um die einzige Paläo-Fauna-Stätte, in der die Entwicklung der Meeresreptilien von der ladinischen bis zur karnischen Zeit (vor ca. 237 bis 227 Millionen Jahren) vollständig erhalten ist.

Der Geopark ist die Heimat verschiedener ethnischer Minderheiten, darunter die Buyi, Miao, Yi, Hui, Gelao und Shui. Unter ihnen ist das Volk der Buyi vorherrschend, das für seine Fachkenntnisse in den Bereichen Weberei, Batikdruck, Brokatarbeiten und Stickerei bekannt ist. Zu den aktuellen Projekten im Geopark gehören die Kooperative "Wanfu Qixing Bee Farm", die Menschen mit Behinderungen und ihre Familien durch die Produktion und den Verkauf von Honig unterstützt, und die "Lüyuan Flower Base", ein Zentrum, das sich auf die Erforschung, den Anbau und die Zucht von Orchideen und anderen bedrohten Pflanzenarten konzentriert. In der Datenbank sind über 2,5 Millionen Orchideensetzlinge und 50.000 gefährdete Pflanzen verzeichnet.

Kroatien: Unesco Global Geopark Biokovo-Imotski-Seen

Biokovo Skywalk

The Skywalk in Biokovo Nature Park - Croatia Edward Barkey

Der Unesco Global Geopark Biokovo-Imotski-Seen befindet sich in Mitteldalmatien. Er liegt an einem einzigartigen Schnittpunkt von mediterranen und mitteleuropäischen Landschaften und Kulturen. Im Herzen des Geoparks liegt das Biokovo-Gebirge mit dem dritthöchsten Gipfel Kroatiens, dem St.-Georgs-Gipfel, der 1762 Meter über dem Meeresspiegel liegt. Der Fluss Vrljika schlängelt sich durch die fruchtbare Imotski-Region und versorgt die Einheimischen mit lebenswichtigen Süßwasser und hervorragenden Bedingungen für die Landwirtschaft.

Zu den Naturwundern des Geoparks gehören auch der Rote See, der tiefste Karstsee Europas, der durch den Einsturz einer riesigen Doline oder eines Sinklochs entstanden ist, und der malerische Blaue See, der für sein kristallklares Wasser bekannt ist. Der Geopark ist reich an kulturellem Erbe und beherbergt mehrere hundert archäologische Stätten aus der Antike bis zum Mittelalter, darunter mittelalterliche Grabsteine aus Stećak. Im Sinne eines nachhaltigen Tourismus arbeitet der Geopark eng mit lokalen Akteuren zusammen, fördert umweltfreundliche Praktiken und unterstützt gemeindebasierte Initiativen. Vereinigungen wie Ričice arbeiten daran, die biologische Vielfalt der Region zu verbessern und eine nachhaltige Entwicklung zu fördern. Derzeit ist der Geopark federführend bei den Bemühungen um den Erhalt von Gewässern im kroatischen Karstgebirge, um lebenswichtige Ökosysteme für künftige Generationen zu sichern. Der Unesco-Global-Geopark Biokovo-Imotski-Seen arbeitet mit den Unesco-Global-Geoparks in Serbien, Slowenien und Österreich zusammen.

Dänemark: Unesco Global Geopark Südfünisches Archipel

Dänemark: Südfünisches Inselmeer ist jetzt ein UNESCO Global Geopark

Nordisch

Der Geopark im mittleren und südlichen Teil des Landes umfasst Zonen, die etwa 800.000 Jahre geologischer Geschichte abbilden. Das Gebiet ist bekannt für seine schönen, hügeligen Landschaften, üppigen Felder und einige der besten Segelgewässer der Welt. Der Südfünische Archipel selbst umfasst 55 Inseln und Inselchen, die aus einer der spektakulärsten überfluteten Gletscherlandschaften der Welt herausragen. Jede Insel ist einzigartig, mit ihren eigenen Traditionen und Kulturen, während alle durch die gemeinsame maritime Geschichte des Gebiets verbunden sind.

Laut Laura J. Storm, Inselbewohnerin und ehrenamtliche Mitarbeiterin im Inselrat, fördert der Geopark "den Geist der Gemeinschaft und der Zusammenarbeit zwischen den Inseln". Der Schwerpunkt liegt auf der Erhaltung und Wiederherstellung des marinen Ökosystems des Archipels, das durch Umweltveränderungen bedroht ist. Das Gebiet des Geoparks blickt auf eine lange Geschichte von Landwirtschaft und Ackerbau zurück. Historisch gesehen wurde die Insel Fünen "Der Garten Dänemarks" genannt. Heute gibt es in dem Gebiet viele kleine Bauernhöfe und Erzeuger, und der Geopark hat ein Netzwerk für lokale Unternehmer geschaffen.

Finnland: Unesco Global Geopark Einschlagskratersee Lappajärvi

Dieser Geopark befindet sich in Südösterbotten im Westen Finnlands. Im Mittelpunkt steht der Lappajärvi, der als Europas größter Einschlagskratersee gilt und vor 78 Millionen Jahren durch einen Meteoriten entstand. Die Besucher sind eingeladen, diese faszinierende Geschichte durch interaktive Darstellungen zu entdecken, sei es durch das Berühren des tatsächlichen Gesteins der Meteoritenkollision, einschließlich der Diamanten, die sich durch den ultrahohen Druck des Meteoriteneinschlags gebildet haben, oder indem sie sich auf eine virtuelle Reise in den Asteroidengürtel begeben, um Zeuge der Kollision zu werden.

Der Geopark arbeitet eng mit der örtlichen Gemeinde zusammen, um eine nachhaltige Entwicklung und wirtschaftliches Wohlergehen zu fördern. Naturprodukte und Fische aus dem Einschlagskratersee werden für die Schulspeisung verwendet, die Zusammenarbeit mit Schulen bringt einen Mehrwert für das Ökosystem des Geoparks.

Frankreich: Unesco Global Geopark Armorique

Le Parc naturel régional d'Armorique : côté mer

Parc naturel régional d'Armorique

Von den senkrechten Klippen der Crozon-Halbinsel bis zu den Arrée-Bergen bietet der Unesco Global Geopark Armorique eine Reise durch mehr als 500 Millionen Jahre geologischer Geschichte. Er erzählt die Geschichte eines alten Meeres, dessen Sedimente später ein Gebirge bildeten. Vor 320 Millionen Jahren war das Gebiet von Armorique so hoch wie die heutigen französischen Alpen.

Der Geopark fördert die bemerkenswerte geologische Vielfalt der Region, die eine Vielzahl von lithologischen, strukturellen und paläontologischen Formationen umfasst, darunter die größte Bucht Europas, die Bucht von Brest mit einer Breite von 180 Kilometern, und ein beeindruckendes Feld von Granitblöcken im Wald von Huelgoat. Neben archäologischen Überresten und traditioneller Architektur, bei der das Gestein aus der Region genutzt wird, gibt es auch viele lokale Legenden. Der Geopark organisiert didaktische Wanderungen und erstellt pädagogisches Material für die Schulkinder der Region in französischer, englischer und bretonischer Sprache mit Titeln wie "Lasst die Steine sprechen!".

Frankreich: Unesco Global Geopark Normandie-Maine

Géoparc mondial Unesco Normandie-Maine : explorez l’inattendu

Parc naturel régional & Géoparc Normandie-Maine

Der Geopark liegt in einer friedlichen Hirtenregion, die reich an Weilern, Dörfern und Wiesen ist und bis in die Departements Normandie und Pays de la Loire reicht. Inmitten der Ruhe findet man bemerkenswerte Überreste einer 600 Millionen Jahre alten geologischen Geschichte, darunter felsige Steilhänge, steil abfallende Klippen, Stromschnellen und uralte megalithische Stätten. Vor über 300 Millionen Jahren befand sich dieses Gebiet in der Nähe des Äquators und war Zeuge der Bildung des Armorikanischen Massivs, das eine Höhe von über 4000 Metern erreichte, bevor es allmählich in die heutige Landschaft erodierte. In diesem Gebiet bildeten sich zwei Gebirgsketten und das als Pariser Becken bekannte Ablagerungsbecken.

Heute arbeitet der Geopark aktiv mit den lokalen Akteuren zusammen, um dieses einzigartige Gebiet zu erhalten und zu fördern. Durch die Wiederherstellung von 120 Hektar Moorland und zehn Hektar Torfmooren hat der Geopark empfindliche Ökosysteme unterstützt, die Arten wie die Kornweihe und den Ziegenmelker beherbergen.

Griechenland: Unesco Global Geopark Meteora Pyli

Most Beautiful Place on Earth, Meteora Pyli

Dapur Cak Ngarto

In der malerischen Region Thessalien im Zentrum des griechischen Festlands liegt dieser Geopark, der für die bis zu 300 Meter hohen Meteora-Sandsteinsäulen berühmt ist. Auf diesen "Säulen des Himmels" befinden sich die bekannten byzantinischen Klöster, die zwischen dem 13. und 16. Jahrhundert errichtet wurden. Sie sind mit Fresken aus dem 16. Jahrhundert geschmückt, die eine wichtige Etappe in der Entwicklung der nachbyzantinischen Malerei markieren und einen Einblick in die reiche religiöse Geschichte und das künstlerische Erbe der Region geben.

Zu den weiteren geologischen Wundern des Geoparks gehören die Tafoni-Formationen von Kalambaka mit ihren wabenförmigen Verwitterungsmustern, die durch jahrtausendelange Erosion in den Fels gehauen wurden. Im westlichen Teil des Geoparks bietet das Pindos-Gebirge mit seinen zerklüfteten Gipfeln, alpinen Wiesen, üppigen Wäldern und sich schlängelnden Flüssen ein Paradies für Artenvielfalt und Naturliebhaber. Bei Wanderungen durch das einzigartige Terrain der Region können Besucherinnen und Besucher seltene Pflanzenarten entdecken, die in den besonderen Mikroklimata der Region gedeihen.

Ungarn: Unesco Global Geopark Region Bükk

Dieser Geopark in Nordungarn liegt in einer der komplexesten geologischen Umgebungen des Landes und umfasst eine fast durchgängige Sedimentabfolge, die sich über mehr als 300 Millionen Jahre erstreckt und von Perioden vulkanischer Aktivität unterbrochen wird. Zu den geologischen Höhepunkten gehören der einzigartige geologische Schlüsselabschnitt Bálvány Nord, der die Perm-Trias-Grenze vor ca. 252 Millionen Jahren dokumentiert, Kissenbasaltlaven, die bei Vulkanausbrüchen in der Tiefsee entstanden sind, und charakteristische Bienenstockfelsen, die mit dem Vulkanismus des Miozäns zusammenhängen.

Bükk-Region Aspiring UNESCO Global Geopark - Where Stones Tell a Tale, Short Introduction Movie

Bükk-vidék Geopark / Bükk-Region Geopark

Der Geopark beherbergt vielfältige Karstformationen, darunter fast 1150 Höhlen, mehr als ein Viertel aller Höhlen in Ungarn, darunter die Szeleta-Höhle, die 130.000 Jahre lang bewohnt war und der Szeleta-Kultur ihren Namen gab. Die reiche biologische Vielfalt der Region umfasst eine Insektenfauna, höhlenbewohnende Fledermausarten und eine vielfältige Vogelwelt, darunter seltene Arten wie den Schlangenadler, den Kaiseradler, den Schwarzstorch und die Wasseramsel.

Polen: Unesco Global Geopark "Land der erloschenen Vulkane"

Dieser Geopark liegt im landschaftlich reizvollen Südwesten Polens und umfasst das Kaczawskie-Gebirge und das umliegende Vorgebirge. In dieser Gegend finden sich markante Überreste paläozoischer und känozoischer Vulkane und Lavaströme, vor allem aus dem Oligozän und Miozän (vor ca. 35 bis 15 Millionen Jahren), mit beeindruckenden Beispielen säulenartiger Fugenbildung. Der Berg Ostrzyca mit seinem kegelförmigen Basaltkamm ist das markanteste Wahrzeichen der Region.

GEOPARK LAND OF EXTINCT VOLCANOES UNESCO

Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów

Die Geschichte des Gebiets ist eng mit seinen Bodenschätzen verbunden, denn die Gold- und Kupferschürfung hat eine lange Tradition. Verlassene Steinbrüche sind ein Fenster in die geologische und kulturelle Vergangenheit des Gebiets. Der ehemalige Basaltsteinbruch Wilcza Góra ist ein Beispiel für den Schutz und die Innovation, die in jüngster Zeit von der Gemeinschaft vorangetrieben wurden, da er für wissenschaftliche und pädagogische Zwecke reaktiviert wurde. Im Einklang mit seiner Verpflichtung zu nachhaltigem Tourismus und wirtschaftlicher Nachhaltigkeit für die lokalen Gemeinden bietet der Geopark ein Entdeckerpass-Programm an, bei dem Touristinnen und Touristen durch den Besuch teilnehmender lokaler Einrichtungen Stempel und Aufkleber sammeln können.

Portugal: Unesco Global Geopark Oeste

Aspiring Geoparque Oeste

Geoparque Oeste

An der Westküste Portugals gelegen und umfasst dieser Geopark über 72 Kilometer Atlantikküste mit mehr als 15 Kilometern Sandstrand. Die Küstenlinie weist geologische Schichten auf, die bis in die späte Triaszeit vor etwa 230 Millionen Jahren zurückreichen und sich bis ins Holozän (seit 11.700 Jahren) erstrecken, einer Zeit, in der sich der Nordatlantik öffnete. Heute spielt die Küste durch die Fischerei eine entscheidende Rolle für den Lebensunterhalt der lokalen Gemeinden, mit mehreren kleinen Häfen entlang der Küstenlinie. Das einzigartige Handwerk des Klöppelns in Peniche wurde traditionell von den Ehefrauen der Fischer ausgeübt. Der Geopark Oeste verfügt über ein außergewöhnlich reiches paläontologisches Erbe mit über 180 Fossilienfundstellen, darunter die Überreste von zwölf verschiedenen Dinosaurierarten. Der Geopark beherbergt zwei Fundorte von versteinerten Dinosauriernestern mit Embryonen, von denen es weltweit nur zwölf gibt.

Spanien: Unesco Global Geopark Ciudad Real – Vulkane von Calatrava

Der Geopark Ciudad Real liegt im Südwesten der autonomen Gemeinschaft Kastilien-La Mancha in Zentralspanien. Das Gebiet des Geoparks bietet eine Zeitreise durch charakteristische vulkanische Episoden, die die Landschaft prägen. Der Geopark beherbergt das weltweit ergiebigste Quecksilbervorkommen in der Region Almadén, das seit über 2.500 Jahren abgebaut wird. Hier befindet sich die einzige Quecksilbermine der Welt, die von der Römerzeit bis heute ausgebeutet wird. Das starke Vorkommen von Quecksilber ist auf einen unterseeischen Vulkanausbruch im Surtseya-Gebiet zurückzuführen, der sich vor 420 Millionen Jahren ereignete.

Das Puertollano-Gebiet des Geoparks wurde wegen seiner außergewöhnlichen Pflanzen- und Tierfossilien, die durch einen großen Vulkanausbruch vor 300 Millionen Jahren erhalten geblieben sind, als das paläobotanische Pompeji des Planeten bezeichnet. Schließlich setzte ein neuer vulkanischer Impuls ein (vor ca. 7,4 bis 0,7 Millionen Jahren), der eine Vielzahl von strombolianischen und hydromagmatischen Bauten hervorbrachte und das Gebiet aufgrund seiner Ähnlichkeit mit Landschaften auf dem Mars zu einem Segen für die planetarische und astrobiologische Forschung machte. Der Geopark umfasst auch Landschaften, die in Cervantes' Roman Don Quijote erwähnt werden. (red, 28.4.2024)