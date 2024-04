Das Album "One Hand Clapping" wurde 1974 in den Abbey Road Studios in London aufgenommen und nie veröffentlicht

Der 81-Jährige Paul McCartney hat in seinem Leben mehr als 1000 Songs geschrieben. REUTERS/TOBY MELVILLE

Im August 1974 hatten Paul McCartney & Wings Sessions in den Abbey Road Studios in London gebucht. Man wollte für eine (nie zustande gekommene) Tournee proben, Songs für ein mögliches Live-Album aufnehmen und eine Dokumentation darüber drehen. Das konzipierte Album "One Hand Clapping" erblickte offiziell nie das Licht der Welt, erfreute sich aber über die Jahre auf Bootlegs reger Nachfrage. Am 14. Juni bekommt das legendäre Material nun eine offizielle Veröffentlichung.

Aufgenommen, aber nie veröffentlicht

Die Lieder auf "One Hand Clapping" wurden im Studio live mitgeschnitten. Einige Tracks verwendete McCartney später zwar auf offiziellen Wings-Alben, aber das Album, das man eigentlich nach dem Erfolg mit "Band On The Run" nachschieben wollte, kam nie heraus. Fans dürfen sich jetzt auf einen Release auf CD und Vinyl in bester Tonqualität freuen - mit dem damals vorgesehen Artwork, dem Soundtrack zur Dokumentation sowie Songs, die abseits der Kameras mitgeschnitten wurden.

Die Tracklist umfasst u.a. Hits vom damals aktuellen Wings-Meilenstein "Band On The Run" wie "Jet" und dem Titelsong, Beatles-Klassiker wie "Let It Be" und "The Long and Winding Road" und Coverversionen wie "Go Now" (Moody Blues) mit Denny Laine am Mikro und "Blue Moon On Kentucky". McCartneys beliebter Solo-Song "Maybe I'm Amazed" fehlt ebenso wenig wie der James-Bond-Song der Wings, "Live And Let Die". Eine Bonus-Single, nur online zusammen mit der Doppel-LP zu haben, enthält u.a. eine Wings-Version von Eddie Cochrans "Twenty Flight Rock", dem ersten Song, den McCartney 1957 John Lennon beim Kennenlernen vorspielte. (APA, 25.4.2024)