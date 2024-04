Während Filme, die auf wahren Begebenheiten beruhen, trotzdem großteils fiktiv sind, taucht diese Miniserie wirklich in die Gedankenwelt eines Traumatisierten ein._Der Schauspieler und Autor Richard Gadd verarbeitet in Rentierbaby eine vier Jahre andauernde Stalkingerfahrung.

"Rentierbaby": Richard Gadd als Donny, Jessica Gunning als Martha. Ed Miller/Netflix#

Humoristisch verpackt, aber durchaus beängstigend nimmt er als Protagonist in die belastende Zeit mit. Alles beginnt an einem Tag, an dem er als wenig erfolgreicher Comedian Donny Dunn in einem Pub arbeitet und einer einsamen Frau Tee ausgibt. Ab dem Zeitpunkt kommt sie jeden Tag, lauert ihm auf, schreibt zehntausende E-Mails, schickt hunderte Stunden Mailbox-Nachrichten – während sie ihn dabei immer "Rentierbaby" nennt.

Medien sagte Gadd, er wolle Betroffenen Mut geben. Die Serie zeigt einige noch stark verankerte gesellschaftliche Tabus auf: Männer als Stalkingopfer, die sich schämen und den Fall nicht oder erst spät zur Anzeige bringen. Oder auch Männer, die Opfer sexueller Gewalt werden. (Melanie Raidl, 29.4.2024)