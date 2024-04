Vorarlbergs Landeshauptstadt Bregenz hat am Donnerstagabend eine Zweitwohnsitzabgabe eingeführt. Diese beläuft sich auf 8,90 Euro pro Quadratmeter, maximal dürfen jährlich 1.335,78 Euro eingehoben werden. Derzeit seien für Bregenz 550 Zweitwohnsitze ausgewiesen. Dazu komme noch ein im Zentralen Melderegister (ZMR) nicht erfasster Leerstand, also Wohnungen, in denen niemand gemeldet sei, so die Stadt in einer Aussendung.

Welche Wohnungen sind ungenutzt? Das ist oft gar nicht so leicht zu sagen. Getty Images/iStockphoto

"Für die Zweitwohnsitzabgabe gilt eine zweijährige Evaluierungsphase", sagte Bürgermeister Michael Ritsch (SPÖ). Diese Zeit solle helfen, klarere Erkenntnisse darüber zu gewinnen, ob und wie viele Ferienwohnungen es in Bregenz gibt und ob letztendlich ein Verbot von Ferienwohnungen erforderlich und sinnvoll erscheine. Basis der am Donnerstag beschlossenen Verordnung, die mit Freitag gelte, ist die mit 1. Jänner 2024 in Kraft getretene Novelle des Zweitwohnungsabgabegesetzes des Landes. Über die Einführung einer solche Abgabe entscheiden aber die Gemeinden selbst.

Große Investitionen

Zudem genehmigte die Stadtvertretung in der Sitzung den Rechnungsabschluss 2023. Demnach schloss Bregenz das Budgetjahr mit einem Plus von 1,1 Millionen Euro in der fortlaufenden Gebarung ab, damit habe sich dieser Wert wie schon 2022 erneut verbessert, hieß es. Wegen großer Investitionsausgaben fiel das Gesamt-Netto-Ergebnis - der Saldo aus Schulden einschließlich Leasing und Rücklagen - mit minus 63 Millionen Euro dennoch tiefrot aus.

An Investitionen tätigte die Stadt rund 60,5 Millionen Euro, wegen Verschiebung von Ausgaben lag man damit 23 Prozent unter dem Voranschlag. Als größte Brocken schlugen der Hallenbad-Neubau (22,2 Millionen Euro) und die dritte Baustufe beim Festspielhaus (17,9 Millionen Euro) zu Buche. Ritsch betonte, der eingeschlagene Konsolidierungskurs müsse unbedingt fortgesetzt werden. "Aber Bund und Land müssen uns das Wirtschaften auch durch entsprechende Entlastungsmaßnahmen leichter machen", so Ritsch. Man wisse zudem noch nicht, wie sich die Krisen der Welt auswirken werden. Der Bürgermeister verwies auch auf künftig "erheblichen Investitionsbedarf" in mehreren Bereichen. (APA, 26.4.2024)