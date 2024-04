Steven Tyler trat mit Aerosmith bei den Grammys 2020 auf. REUTERS/Mario Anzuoni

Mountain View – Ein Bundesrichter in Manhattan hat eine Klage endgültig abgewiesen, in der Aerosmith-Sänger Steven Tyler beschuldigt wird, Mitte der 1970er-Jahre ein ehemaliges Teenager-Model zweimal an einem Tag sexuell missbraucht zu haben. Der US-Bezirksrichter Lewis Kaplan erklärte, Jeanne Bellino könne von dem 76-jährigen Tyler keinen Schadenersatz gemäß einem Gesetz aus dem Jahr 2000 zum Schutz von Opfern geschlechtsspezifischer Gewalt verlangen.

Er sagte, es sei aussichtslos, eine geänderte Klage einzureichen, und wies Bellinos Fall vorurteilsfrei ab. Kaplan hatte bereits eine frühere Klage im Februar abgewiesen. Die Anwälte von Bellino reagierten nicht sofort auf Bitten um eine Stellungnahme.

Tyler bestritt Vorwürfe

Tyler hatte Bellinos Anschuldigungen "vehement" bestritten, darunter, dass er sie in einer Telefonzelle angegriffen habe, während andere aus seinem Gefolge lachend daneben standen, und sie später in einem Hotel berührt habe. Die angeblichen Übergriffe ereigneten sich im Sommer 1975, als Bellino 17 und Tyler 27 Jahre alt war.

Bellino sagte, sie sei Tyler begegnet, nachdem ein Freund für sie ein Treffen mit Aerosmith nach einer Modenschau in Manhattan arrangiert hatte. Bellino hatte im November 2023 geklagt.

David Long-Daniels, ein Anwalt von Tyler, sagte in einer E-Mail, Kaplan habe "die Fakten sorgfältig auf das Gesetz angewendet. Das ist alles, was wir von einem Richter verlangen können. Wir freuen uns besonders für Steven und seine Familie".

Tyler hat sich auch gegen eine Klage in Los Angeles verteidigt, in der die Klägerin Julia Misley behauptete, er habe sie 1973 sexuell missbraucht, als sie 16 und er 25 war. Bellinos Anwaltskanzlei hat Misley in diesem Fall vertreten. Tylers richtiger Name ist Steven Tallarico. (APA, 27.4.2024)