Die Volksoper in Wien. © Christian Fischer

Wien – Die Bundestheater-Holding sucht die künftige Leitung für die Wiener Volksoper ab 2027, wie aus der am heutigen Samstag veröffentlichten Ausschreibung hervorgeht. Die Stelle der künstlerischen Geschäftsführung wird ab dem 1. September 2027 "auf die Dauer von bis zu fünf Jahren besetzt", heißt es. Derzeit hat die 2022 bestellte niederländische Opernregisseurin Lotte de Beer die Intendanz inne.

Die künstlerische Geschäftsführung habe die Volksoper gemeinsam mit der kaufmännischen Geschäftsführung als repräsentatives Repertoiretheater für Oper, Spieloper, Operette, Musical und für Ballett und modernen Tanz zu führen. Das Haus soll laut Ausschreibung eine Ergänzung und Erweiterung des österreichischen Musiktheaters und Tanzangebots in Richtung Innovation hinsichtlich des Spielplans und Interpretinnen sowie Interpreten sein und dadurch auf eine zeitgemäße Weiterentwicklung des Begriffs "Volksoper" einwirken sowie den Aspekt der Kulturvermittlung für ein breites Publikum mitberücksichtigen.

Die Stellung der Volksoper im Kreis der internationalen Häuser ähnlicher Ausrichtung "ist zu erhalten und auszubauen". Gute Branchenkenntnisse werden unter anderem ebenso vorausgesetzt wie Kenntnisse der einschlägigen Musikliteratur sowie Erfahrung in der Führung und im Umgang mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie mit Künstlerinnen und Künstlern. Auch hohe kommunikative und integrative Kompetenz ist erforderlich.

Von Bewerberinnen – Frauen sind nachdrücklich eingeladen – und Bewerbern wird ein Ideenpapier erwartet, das ihre Vorstellungen vom Stellenwert der Operette und des Musicals an der Volksoper respektive allgemein ihre Pläne für eine Weiterentwicklung am Haus umfassen soll. Interessierte können sich nun bis 27. Mai samt Motivationsschreiben, Lebenslauf und ihren Gehaltsvorstellung an die Bundestheater-Holding wenden. (APA, 27.4.2024)