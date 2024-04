Teils musste die 101jährige Dame in einem leeren Flugzeug auf Unterstützung warten, weil man fälschlicherweise annahm, dass ihre Eltern sie tragen würden. AP/Damian Dovarganes

Technische Probleme können in vielen Lebenssituationen auftauchen, über einen ungewöhnlichen Fall berichten aktuell die BBC: so wird die 101 Jahre alte Patricia (Nachname nicht bekannt) bei Flügen immer wieder mit einem Baby verwechselt. Der Grund dafür ist, dass die Buchungssysteme von American Airlines kein Geburtsdatum verarbeiten können, dass so weit in der Vergangenheit liegt – und daher das tatsächliche Geburtsjahr der Passagierin (1922) als 2022 registrieren.

Zu dieser Situation sei es bereits mehrfach gekommen, sagt die Dame im Gespräch mit dem Medium. Die Tochter der Seniorin hatte jeweils den Flug für sich und ihre Mutter online gebucht und für die 101jährige einen Erwachsenen-Sitzplatz reserviert, trotzdem habe es am Flughafen immer wieder Verwirrung gegeben.

Auch wenn dieser Fehler der Seniorin zufolge immer wieder zu unterhaltsamen Situationen führt und das Personal der Airline meist hilfsbereit ist, so wünscht sie sich im Gespräch mit dem Medium, dass das IT-Problem behoben wird. Denn durch den Bug geht die Airline davon aus, dass sie als Baby von ihren Eltern getragen wird, während sie tatsächlich auf mobile Unterstützung angewiesen ist. Dies habe teils dazu geführt, dass sie gemeinsam mit ihrer Tochter in einem leeren Flugzeug auf Unterstützung wartete, während andere Fluggäste schon von Bord gegangen waren.

Bis zum Alter von 97 Jahren war die Seniorin noch alleine gereist, um Verwandte zu besuchen, inzwischen greift sie auf die Hilfe der Familie zurück. Die IT-Probleme würden sie nicht vom Fliegen abhalten, betont sie – hofft aber, dass das Problem bis zu ihrem nächsten Flug im Herbst behoben ist. Dann wird sie 102 Jahre alt sein. (red, 28.4.2024)