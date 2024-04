Liebe Leserin, lieber Leser,

über KI-Liebhaberinnen haben wir an dieser Stelle bereits berichtet, nun gibt es in dieser Hinsicht ein Update: die Plattform GPT Girlfriend ermöglicht es nämlich, die virtuelle Freundin gar basierend auf den eigenen Vorlieben selbst zu gestalten, sowohl in Bezug auf das Aussehen als auch in punkto Charakter.

Ob das erotisch ist oder nicht, darüber lässt sich gut streiten – attraktiver als Bloatware ist es aber allemal, wie wir in der aktuellen "Personal Tech"-Kolumne beschreiben. Außerdem berichten wir von der Eloop-Insolvenz, den Plänen der "Minecraft"-Macher Mojang Stories und einer 101jährigen Dame, die aufgrund eines IT-Fehlers gelegentlich mit einem Baby verwechselt wird.

Das und mehr lesen Sie heute im Web-STANDARD. Wir wünschen gute Lektüre!

Frei von Normen: KI-Freundinnen zum Selberbasteln

Ob Smartphone oder Windows 11: Schluss mit Bloatware-Apps und Werbespam!

Eloop beendet Tesla-Carsharing und wird Insolvenz beantragen

Tesla verschwieg einen Großteil der Unfälle mit "Full Self Driving"

15 Jahre "Minecraft": Zu Besuch bei den Mojang Studios

Samsung verliert Patentklage: Verkaufsstopp für alle Galaxy-Smartphones droht

Sony ULT Wear: Tausche ein bisschen Klasse gegen mehr Bass

Besser als OLED? Was hinter der Display-Technologie QDEL steckt

101-jährige Frau wird wegen IT-Fehlers mit einem Baby verwechselt

Wie man (fast) jedes Bild mit KI und 3D-Drucker in ein Pixel-Puzzle verwandelt