Umfrage bescheinigt deutlich höheres Interesse als in Deutschland oder in den USA. Mehr als ein Drittel der Befragten liebäugelt mit Plug-In-Hybrid-Wagen

Die Nachfrage nach E-Autos fällt einer Umfrage zufolge durchaus unterschiedlich aus. AFP/STR

In China ist laut einer Umfrage das Interesse an Elektroautos größer als in Deutschland oder den USA. Gut die Hälfte von mehr als 2.500 befragten Autofahrern verschiedener Marken in den drei Ländern könnten sich die Anschaffung eines vollelektrischen Autos in den nächsten fünf Jahren vorstellen, erklärte die Mercedes-Benz-Finanzierungstochter Mobility am Montag auf Basis einer Studie des Marktforschungsinstituts Kantar.

In China sprachen sich 80 Prozent der Teilnehmenden dafür aus, ein doppelt so hoher Anteil wie in Deutschland und den USA. Dabei sind die Fahrer relativ teurer Autos offener für das Elektroauto als Kleinwagenfahrer, Jüngere haben mehr Interesse als Ältere.

Länderübergreifend liebäugelt mehr als ein Drittel mit Plug-in-Hybrid-Wagen. Autos mit Benzin-Verbrennungsmotor bleiben in Deutschland für 47 Prozent der Befragten interessant - mehr als in den USA (43 Prozent) und China (39 Prozent).

In Deutschland hat die Abschaffung der staatlichen Kaufförderung von Elektroautos Ende 2023 vor allem Jüngere ins Grübeln über den Kauf eines E-Autos gebracht. Das ergab eine vergangene Woche veröffentlichte Umfrage von YouGov im Auftrag der Versicherung HUK-Coburg. Von den unter 40-Jährigen sagten 38 Prozent, ihre dahingehende Planung habe sich dadurch verändert, Bei den über 40-Jährigen galt dies nur für 17 Prozent. Erstmals seit Beginn der jährlichen Umfrage 2021 betrachteten weniger Teilnehmende das E-Auto als ideales zukünftiges Verkehrsmittel mit noch 15 Prozent nach 19 Prozent in den beiden Jahren zuvor.

Mercedes-Benz Mobility sieht sich durch die Kantar-Studie in der Strategie bestätigt, auf Online-Vertrieb zu setzen. Denn etwa 70 Prozent aller Befragten können sich vorstellen, auf der Website des Fahrzeugherstellers einen Finanzierungs- oder Leasing-Vertrag, ein Auto-Abonnement oder einen Direktkauf ohne persönliche Beratung abzuschließen. Ergänzt durch ein persönliches Gespräch steige die Bereitschaft, einen Vertrag online abzuschließen. (APA, 29.4.2024)