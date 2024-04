Wie ist das in eurem Alltag, ist Raum/Zeit für so ein Projekt und was würdet ihr dafür ausgeben?

Auf vier bis sechs Quadratmeter eine "Oase der Ruhe" zu finden und alles noch leistbar finanzieren zu können würden sich viele wünschen. Wie sind die rechtlichen Parameter in öffentlichen Wohnbaugenossenschaften, wie darf euer Balkon genutzt werden? Einen Kleinstraum nutzbar zu gestalten und eventuell noch eine kleine Ernte im Sommer und Herbst zu haben ist doch fein. Wie ist das in eurem Alltag, ist Raum/Zeit für so ein Projekt und was würdet ihr dafür ausgeben?

"GelbeRübe" möchte diese Frage mit der STANDARD-Community diskutieren.