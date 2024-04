Künstliche Raumbeduftung überall: In Kaufhäusern sowieso, da muss man ja nicht rein. Aber im Lebensmittelhandel? In den Öffis? In dicht bewohnten Miethäusern? In Arztpraxen?

Chemische Keulen, die die Schleimhäute angreifen, auch wenn's duftet. Neues Passivrauchen. In Haushalten mit Kindern. In Haushalten, wo ältere Menschen gepflegt werden. Die Schadstoffe in Duftstoffen müssen nicht deklariert werden, laut EU Recht. Was landet da in unserer eh belasteten Umwelt?

Haben die Mehrzahl der Menschen ihren Geruchssinn und Geschmacksinn an den Nagel gehängt? Auf jeden Fall ein Batzengeschäft. Und keine schicke Lifestyle Entscheidung, sondern ein Public Health Problem für viele Menschen. Endlich haben wir uns zu einem gesellschaftlichen Konsens übers Rauchen durchgerungen. Wie viele Jahrzehnte und wie viele Studien wird das wieder brauchen, bis es klar ist, dass es keine gute Idee ist, willkürlich Chemie zu versprühen, auch wenn sie als Blumenduft daherkommt.

Vor zwei Jahren brach in unserer Genossenschaftssiedlung im Grünen (Wienerwaldluft!) der kollektive Wahnsinn aus. Der Großteil der Nachbarn fing an, exzessiv Duftmittel zu versprühen. Ich bin offenbar ein "Canary" und habe mittlerweile Asthma, eingeschränkte Lungenfunktion und weder ein normales Leben noch ein wirkliches Zuhause. Umziehen hat sich als schwierig herausgestellt, die Hausverwaltung als taub, schreibt Maria und fragt daher die STANDARD-Community nach ihrer Erfahrung damit.