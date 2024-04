Portishead bei einem seltenen Liveauftritt. Universal

Iron & Wine – Light Verse

Auf Light Verse, dem ersten Album des US-Songwriters Sam Beam alias Iron & Wine seit sieben Jahren, heißt es im Song Taken by Surprise: "I don't get taken by surprise any more." Das ist Programm. Gewohnt in edlem akustischem Wohlklang mit Gitarren gestaltet, auf denen man das Rutschen der Finger auf den Saiten hören kann oder den Vorbeiflug einer Mücke am Mikrofon des Sängers, ist das eine Musik für Leute, die auch mit dem Soloschaffen von Sting und weißen Flokatis im Wohnzimmer etwas anfangen können. Leben kommt im Duett mit Fiona Apple in die Bude, All in Good Time.

Paraorchestra – Death Songbook

Fröhliche Musik macht leichter depressiv als depressive Musik. Deshalb haben sich Suede-Sänger Brett Anderson, der noch immer klingt wie der junge Bowie, sowie Nadine Shah, Gwenno und Dirigent Charles Hazlewood gemeinsam mit dem britischen Paraorchestra der Pflege von Liedgut angenommen, das das Sterben zum Thema hat. Etwas blutleere und manchmal auch ansprechende Coverversionen etwa von The Killing Moon von Echo & the Bunnymen, Enjoy the Silence von Depeche Mode oder Wonderful Life von Black sind zu hören. Depressiv muss man dabei nicht werden.

Portishead – Roseland NYC Live 25

Das Trio aus Bristol zählte zu den stilprägenden Größen des Trip-Hop, zu denen etwa auch Tricky oder Massive Attack gerechnet werden. Live sind Portishead nie gern aufgetreten. Eine seltene Ausnahme machten sie 1997 in New York. Mit großem Orchester entstanden intensive Versionen von Hits wie Cowboys, Only You, Glory Box oder Sour Times. Sie leben vor allem von den dramatischen Arrangements und der Stimme der kettenrauchenden Beth Gibbons. Gibbons wird Mitte Mai auch ein neues Soloalbum veröffentlichen. Das Konzert von damals, ursprünglich 1998 veröffentlicht, liegt nun anlässlich des zart verspäteten 25-jährigen Jubiläums erstmals vollständig vor.

(Christian Schachinger, 30.4.2024)