Im Zuge ihrer "Hit me hard and soft"-Tour gastiert die US-Sängerin am 6. Juni 2025 in der Wiener Stadthalle

Die US-Sängerin Billie Eilish kommt nach Wien. Auf ihrem Instagram-Kanal hat die 22-Jährige am Montag ihre "Hit me hard and soft"-Tour angekündigt. Unter den Terminen, die sie nach Nordamerika, Australien und Europa führen wird, findet sich auch ein Stopp in der Wiener Stadthalle am 6. Juni 2025.

Für Inhaber einer American Express Karte startet der Vorverkauf bereits am Dienstag. Alle anderen müssen sich bis zum Start des regulären Vorverkaufs am 3.Mai gedulden.

Das neue gemeinsam mit ihrem Bruder Finneas O'Connell geschriebene Album der Sängerin "Hit me Hard and Soft" erscheint am 17. Mai. Es ist das dritte Studioalbum der 22-Jährigen. (red, 29.4.2024)