Wir leben in durchaus "interessanten" Zeiten – was macht euch dabei Angst?

Wir leben – einem alten chinesischen Sprichwort/Fluch nach gesehen – in durchaus "interessanten" Zeiten.

Erst zwei Jahre Pandemie, die so einige an den Rand der Existenz gedrängt hat. Statt einem kollektiven Aufatmen dann aus der Pandemie in die Russland/Ukraine-Krise, dann kam noch der Nahe Osten. Und auch im näheren Umfeld hakt es hinten und vorne.

Was macht euch Angst, wenn ihr euch so im Nahen und Fernen umschaut?