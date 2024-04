Die neue Kampagne der Wäschekette stellt die Vielfalt der Frauen in den Vordergrund

Die traditionsreiche Wäschekette Palmers stellt in ihrer neuen, für die Marke sehr ungewöhnlichen Kampagne von DMB Frauen in den Vordergrund: Autorin und UN-Sonderbotschafterin Waris Dirie, die gehörlose Aktivistin Bianca Rosemarie, Dragqueen Pandora Nox und Extremsportlerin Stefanie Millinger stünden in der neuen Kampagne für die Einzigartigkeit weiblicher Vielfalt, lässt das Unternehmen verlauten.

Das Kampagnenmotto "Sexy, not sorry" verweise auf kritische Blicke, Vorwürfe für Abweichungen von (auch werblichen) Idealbildern: zu groß, zu leise, zu laut, zu gewagt etwa. Die Kampagne sei "ein Statement und ein Bekenntnis zur Vielfalt der Schönheit", lässt Janis Jung, Vorstandsvorsitzender/CEO der Palmers Textil AG, dazu verlauten.

Und so sieht die Kampagne aus:

Extremsportlerin Stefanie Millinger, elffache Weltrekordhalterin aus Salzburg. Palmers Textil AG

Bianca Rosemarie, eine gehörlose Aktivistin mit Vitiligo, die sich für Sichtbarkeit und Akzeptanz einsetzt. Palmers Textil AG

Model, Autorin und ehemaliges Bond-Girl Waris Dirie, die als UN-Sonderbotschafterin mit ihrer Desert Flower Foundation mit Sitz in Wien für Frauenrechte und gegen Genitalverstümmelung kämpft. Palmers Textil AG

Die Wiener Performancekünstlerin Pandora Nox, die als Dragqueen gegen traditionelle Geschlechterrollen auftritt und als erste Frau das Realityshow-Format "Drag Race Germany" gewonnen hat. Palmers Textil AG

Model Ewa Grabowska. Palmers Textil AG

Für Idee, Konzept und Umsetzung der neuen Kampagne von Palmers zeichnet Demner, Merlicek & Bergmann / DMB, Wien verantwortlich. Die Kampagne startet am Donnerstag. (red, 30.4.2024)