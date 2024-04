Stimmen

Thomas Tuchel (Bayern-Trainer): "Sie haben mit uns gemacht, was sie mit allen machen: aus zwei Torchancen zwei Tore. Deshalb fühlt es sich jetzt ein bisschen komisch an. Aber die Ausgangslage ist jetzt im Grunde glasklar. Jetzt brauchen wir nicht überlegen. 90 Minuten, 120 Minuten, Elfmeterschießen. Sieg in Madrid und weiter nach Wembley."

Carlo Ancelotti (Real-Trainer): "In der ersten Hälfte mussten wir viel verteidigen, das haben wir aber nicht mit der Intensität gemacht, wie ich es mir vorgestellt hatte. In der zweiten Hälfte sind sie in Führung gegangen, wir haben dann aber besseres Pressing betrieben. Mein Gesamteindruck war, dass wir uns im Spiel wohl gefühlt haben, aber die beste Intensität gefehlt hat. Deshalb musste du in so einem Stadion dann auch leiden. Wir sind jetzt in der Liga und auch in diesem Semifinale in einer großartigen Position. Jetzt müssen wir im Rückspiel alles geben um das Finale im Wembley zu erreichen."

Konrad Laimer (Bayern-Mittelfeldspieler): "Es war so ein Auf-und-Abspiel. Wir sind gut reingekommen, haben es dann nicht mehr so gut gemacht. In der zweiten Halbzeit sind wir wieder gut reingekommen und haben es dann wieder nicht gut gemacht. Sie machen das Spiel langsam, können aber immer wieder anziehen. Gefühlt hatten sie drei Chancen und machen dann zwei Tore. Wir hatten richtig viele Chancen, waren aber ein paar Mal zu unsauber. Das Spiel hat über weite Strecken großen Spaß gemacht. Im Großen und Ganzen war es ordentlich von uns, nächste Woche wird es dann entschieden."

Vinicius Junior (Real-Doppel-Torschütze): "Nach diesem Ergebnis müssen wir zufrieden sein mit der Ausgangsposition, in die wir uns gebracht haben, und klar im Kopf bleiben. Ich bin sehr glücklich mit der Leistung der Mannschaft, trotzdem müssen wir für das Rückspiel noch einiges verbessern. Ich bin froh, zwei Tore erzielt zu haben. Zu Hause wollen wir den Aufstieg klarmachen."

