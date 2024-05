Drei Wochen vor dem geplanten Start in den Regelbetrieb hakt es noch bei der ORF-Streamingplattform "ORF On". Sie soll mehr sein als eine Mediathek, um Sendungen aus dem Fernsehen nachzuschauen. Aber selbst da hakt es da und dort: Am Mittwochmorgen etwa war die "ZiB 2" vom Vorabend nicht abzurufen. Insert mit passendem Off-Ton "Es liegt eine Störung vor. Das ausgewählte Video steht nicht zur Verfügung". Als Alternative boten ORF On und TVthek "Thema" vom 29. April oder den "Report" vom 23. April an.

Punktueller Warnstreik von TVthek und ORF On gegen die "ZiB 2" am 1. Mai? ORF On Screenshot

Jede Webseite hakt dann und wann, wegen interner oder externer Querschläge, Updates, Überraschungen oder ähnlicher Unannehmlichkeiten.

Aber in drei Wochen, mit 22. Mai, soll die neue Streamingplattform ORF On nach Monaten als "Testversion" in den Regelbetrieb gehen und die TVthek des ORF ablösen. Gerade engagierte der ORF einen externen Berater für das Streamingprojektmanagement. Und als wollten ORF und und TVthek zeigen, dass es den Berater noch braucht, streikten sie am Tag der Arbeit erst einmal - punktuell bei der "ZiB 2", eine eher häufig und nicht nur punktuell nachgefragte Sendung.

Matthias Settele, der zuletzt über zehn Jahre als Generaldirektor die marktführenden slowakischen Privatsendergruppe um TV Markiza managte und deren Streamingplattform aufbaute, wird vorerst über seine Beratungsfirma SetTele den offiziellen Start und die Entwicklung von ORF On begleiten, die auf Sicht auch die Organisation der Programmproduktion im ORF maßgeblich verändern soll. Vom klassischen Fernsehen und Radio bewegen sich damit wesentliche Budgets Richtung Streaming, so die Überlegung dahinter.

Womöglich war die "Störung" am Tag der Arbeit auch ein Warnstreik der alten TVthek, deren Tage nun gezählt sind. In der Nacht auf 22. Mai sollen mehre hunderttausend TVthek-Apps ins digitale Nirvana geschickt und durch ORF On abgelöst werden. Die Streaminganwendung tritt nach eineinhalb Jahrzehnten ganz an die Stelle des vielfach adaptierten Eigenbaus TVthek ab.

Die gesetzliche Grundlage für ORF On wurde im Sommer 2023 beschlossen, der ORF darf nun auch, in einem gesetzlichen Rahmen, Video und Audio eigens für Streaming produzieren und muss nicht praktisch alles zuerst in TV und Radio ausstrahlen. Mit Jahresbeginn 2024 schickte Österreichs größter Medienkonzern "ORF On" an den Start, zunächst als "Testversion" und parallel zur alten TVthek.

Um neun Uhr früh bestreikten ORF On und TVthek die Wiedergabe der "ZiB 2" jedenfalls noch wie in den Stunden zuvor. (fid, 1.5.2024)