Er war einer der ersten frühen Rock 'n' Roller, Duane Eddy, dessen räudiger, mit Echo beladener Gitarrensound dafür sorgte, dass diese Musik als berühmt und vor allem berüchtigt galt. Um seinen speziellen Sound herzustellen, kaufte Produzent Lee Hazlewood einst einen 7000-Liter-Tank, in dem Eddy seine Gitarre aufnahm. Den Sound nannte man Twang.

Damit entstanden Klassiker wie Rebel 'Rouser, Eddys Interpretation von Peter Gunn oder das manifeste Because They're Young. Damit machte er in den 1950ern Weltkarriere, 1960 galt er den Briten als wichtigster Musiker der Welt – noch vor Elvis Presley. Nun ist Duane Eddy gestorben. Er wurde 86 Jahre alt.

Eddy wurde am 26. April 1938 im Bundesstaat New York geboren und zog später nach Arizona um, wo er in den 1950ern dem damaligen Radio-DJ und Produzenten Lee Hazlewood begegnete, was 1958 das Instrumental Rebel 'Rouser hervorbrachte, einen Millionenhit, der Eddys slickes Gitarrenspiel mit einem heiseren Saxofon kreuzte.

Dem Fach blieb der wie ein klassischer College-Beau aussehende Gitarrist zeit seines Lebens treu. Seine twangy Instrumentals waren in den 1960ern vielfach Millionenseller. Er interpretierte fremde Songs wie jene des jungen Bob Dylan und schuf eigene. Der Einfluss des von ihm geschaffenen Sounds fand sich im Garagenrock eines Dick Dale ebenso wieder wie beim Surf-Rock der Beach Boys.

Immenser Einfluss

Erst das Aufkommen ausufernderer Formen des Rock Ende der 1960er ließ die formal stringent gehaltenen Songs Eddys ein wenig alt aussehen; heute gelten sie längst als Klassiker, die Kollegen wie Paul McCartney, Ry Cooder, George Harrison oder John Fogerty beeinflussten – die ihn allesamt auf seinem 1987er-Album begleitet haben. Schon im Jahr davor erlebte er ein Revival, als er mit der britischen Band The Art of Noise Peter Gunn neu einspielte und in vielen Ländern in die Charts brachte.

Duane Eddys Musik zählt zum Kanon des Rock 'n' Roll, sie wurde in vielen Filmen und Werbespots verwendet, unverkennbar anhand ihres Sounds, des ewigen Twang. (Karl Fluch, 2.5.2024)