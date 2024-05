Für viele ist Melissa McCarthy ein wichtiges Vorbild im Umgang mit Schönheitsnormen. REUTERS

Das Gegenteil von "gut" ist "gut gemeint". Zumindest hat es Barbara Streisand (82) wohl gut gemeint, als sie auf Instagram ein Foto der US-Schauspielerin Melissa McCarthy mit der Frage kommentierte, ob sie "Ozempic genommen" habe. Streisand postete ihre Überraschung über McCarthys Figur unter ein Foto von McCarthy und ihrem Begleiter Adam Schankman kurz vor deren Aufbruch zur Centre Theatre Group Gala in Los Angeles.

Melissa McCarthy hat den Post inzwischen gelöscht – und damit auch Streisands Kommentar, über den sich viele User:innen und Fans von McCarthy sichtlich geärgert hatten. "Einfach nein", hieß es zu Streisands Kommentar, eine "unverschämte Frage", schrieb jemand anderes. Ein:e User:in empfahl, dass man schweigen solle, wenn man nichts Nettes zu sagen habe.

Doch genau das hatte Streisand im Sinn, wie sie dem Magazin People später erklärte. Sie habe McCarthy nur ein Kompliment für ihr fantastisches Aussehen machen wollen und vergessen, dass die Welt mitlese.

Die 53-jährige McCarthy selbst schien kein Problem mit Streisands Kommentar zu haben. Wenn Streisand finde, sie sehe gut aus, heiße das für McCarthy einfach, sie habe an dem Tag gewonnen, wie sie in einem Instagram-Post als Reaktion auf den Trubel sagte.

McCarthy ist eine der wenigen berühmten Schauspielerinnen ohne sehr schlanken Körper. In zahlreichen Magazinen werden Veränderungen bei ihrem Gewicht allerdings mit Argusaugen beobachtet und oft kommentiert. McCarthy selbst sprach sowohl über ihre Versuche, abzunehmen, als auch darüber, sich selbst zu akzeptieren. Sie betonte immer wieder, wie hart es für Mädchen und Frauen sei, dem herrschenden Schönheitsdruck ausgesetzt zu sein. Es sei eine Epidemie, dass sich Mädchen und Frauen schlecht fühlten, weil sie nicht so aussähen wie fünf Prozent der Menschen weltweit, sagte sie in einem Interview.

Dabei wäre es doch sehr langweilig, wenn wir alle gleich aussehen würden, so McCarthy. Die Schauspielerin wurde durch ihre Rolle als Sookie St. James in der US-Serie Gilmore Girls bekannt und gehört inzwischen zu den höchstbezahlten Schauspielerinnen weltweit. Für viele Frauen ist sie eine wichtige Kämpferin für mehr Vielfalt, die ihre persönlichen Kämpfe mit Schönheitsnormen nicht verschleiert und sich auch politisch dazu äußert. (beaha, 2.5.2024)