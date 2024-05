Iggy Pop beim Montreux Jazz Festival im Juli 2023: Iss was Gscheit's! AFP/FABRICE COFFRINI

Lou Reed hat Werbung für einen japanischen Motorroller gemacht. David Bowie drückte im Instrumental Crystal Japan die Synthietasten für einen japanischen Reisschnaps und setzte sich als stummer Gast in einen Steingarten. Die Red Hot Chili Peppers warben für Nike. Lemmy von Motörhead verkaufte seinen guten Ruf für eine grauenhafte französische Biermarke, aber auch für Schokoriegel und finnische Milch. Punkrocker Johnny Rotten von den Sex Pistols machte als bürgerlicher John Lydon Werbung für irische Butter. Punk-Gevatter Iggy Pop hat schlimme Erfahrungen mit einer britischen Autoversicherung gemacht. Sie hat nicht gehalten, was sie ihn im Werbespot versprechen hat lassen. Wir sehen, auch böse Buben scheinen mit ihrem Nimbus des praktizierenden Haderlumpentums als deren Kernkompetenz als Werbeträger attraktiv zu sein. Take a walk on the wild side!

Siouxsie Sioux bei einem Auftritt 1987. imago/BRIGANI-ART

Für die Rentensicherung hat sich Iggy Pop nun ein weiteres Mal dazu aufgerafft, ein Produkt zu bewerben, das nicht ganz zu seinem ausgezehrten sehnigen Körper passen mag. Er macht dafür gemeinsame Sache mit Siouxsie Sioux. Die wurde Ende der 1970er-Jahre im Umfeld der Sex Pistols erst zur Stilikone des Punk. Später brachte sie mit ihrer Band Siouxsie and the Banshees nicht nur die Post zum Punk. Mit Alben wie The Scream, Juju oder A Kiss in the Dreamhouse stieg die Britin bald auch zur Grande Dame und eisigen, unnahbaren Königin der aufkeimenden Gothic-Szene auf. Im Gegensatz zum noch immer musikalisch aktiven Iggy Pop verbrachte Siouxsie die letzten Jahre bis zu ihrem unvermuteten und gefeierten Live-Comeback 2023 allerdings lieber mit dem Garteln in ihrer südfranzösischen Wahlheimat.

Wie man jetzt in einem Werbespot für eine neue Geschmackslinie der Steckerleismarke Magnum ("Wherever pleasure takes you") hört, haben die beiden im Duett Iggy Pops vom klassischen Album Lust For Life stammenden und hundertfach kopierten Evergreen The Passenger neu eingesungen. Auch Siouxsie Sioux kennt das Lied gut. Auf dem Coverversionen-Album der Banshees, Through the Looking Glass von 1987, ist ihre erste, passend unterkühlte Interpretation des Punkrockschlagers enthalten.

Magnum

Den zwei Veteranen sei die etwas glattgebügelte und ein wenig subversiv-höhnisch gesungene Orchesterversion gegönnt. In heutigen Zeiten gilt ein jeder Sieg gegen die Altersarmut als Triumph. Ob sich die neuen Geschmacksrichtungen Euphoria, Chill und Wonder durchsetzen werden, bleibt abzuwarten. Im Zweifel gilt immer noch: Iss was Gscheit's! (Christian Schachinger, 2.5.2024)