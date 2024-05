Sean Combs alias Puff Daddy sieht seit 2021 die Liebe als Mission seines Lebens an. Der steht eine Reihe von Vorwürfen wegen sexueller Ausbeutung gegenüber. AFP/ANGELA WEISS

Am Wochenende postete Sean Combs auf Instagram ein kurzes Video über Verlässlichkeit im Sturm. Mit geöffneten Armen stellte er sich darin dem Wind, der vom Meer herkommt. Salbungsvolle Worte aus dem Off kamen von Reverend TD Jakes und verliehen den Bildern Bedeutungsschwere. Die Botschaft: Mag der Gegenwind noch so stark sein, mich wirft er nicht um. Nicht alle sehen das so.

Letzte Woche veröffentlichte die Boulevard-Plattform TMZ eine Doku, die schon vom Untergang des Sean Combs zu berichten weiß. TMZ Presents: Downfall of Diddy heißt sie. Seit letztem November steht Sean Combs auf eine Art im Rampenlicht, die ihm nicht gefällt. Combs ist der Welt als Puff Daddy oder P. Diddy bekannt. Auch abseits der Musikindustrie gründete er mehrere Unternehmen, seit 2022 darf er sich Milliardär nennen.

Seit Monaten ist er mit Vorwürfen konfrontiert, die ihm ehemalige Freundinnen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen. Im November 2023 reichte Casandra Ventura eine Klage gegen ihren früheren Lebenspartner ein. Die als Cassie bekannte Musikerin warf ihm vor, er habe sie in ihrer elf Jahre dauernden Beziehung sexuell missbraucht, vergewaltigt und geschlagen.

Forderung von 30 Millionen Dollar

Die beiden waren von 2007 bis 2018 immer wieder liiert. Von einer "Spirale von Missbrauch, Gewalt und Sexhandel" war in der Anklage die Rede, 30 Millionen Dollar forderte Cassie, zu einem Prozess kam es nicht. Combs dementierte die Vorwürfe und einigte sich mit Ventura außergerichtlich und, wie es hieß, freundschaftlich. Combs soll Ventura eine nicht bekannte Summe Geld bezahlt haben, Stillschweigen wurde vereinbart.

Combs wird oft als Hip-Hop-Mogul bezeichnet. Er gilt als einer der reichsten und einflussreichsten Figuren des Hip-Hop-Business – als Rapper und Produzent. Dort begann er 1992 als Praktikant bei Uptown Records und produzierte mit einem Remix von Jodecis Come and Talk to Me einen ersten Hit. Infolge lernte er über Mary J. Blige den Rapper The Notorious B.I.G. kennen. Er gründete das Label Bad Boy Records und landete einen Hit mit Ready to Die, dem Debüt von Notorious B.I.G. Vieles, was er angriff, wurde zu Gold und Geld.

Daneben fiel er mit gewalttätigen Eskapaden auf. Er ließ seine Leibwächter einen Produzenten verprügeln und geriet in einem Nachtclub mit seiner damaligen Freundin Jennifer Lopez in eine Schießerei. Als Ventura 2012 ein Verhältnis mit dem Rapper Kid Kudi hatte, drohte Combs, den Nebenbuhler in die Luft zu sprengen, kurz darauf explodierte tatsächlich dessen Auto.

Seelisches Leid

2015 machte er Schlagzeilen, weil er einen Footballtrainer mit dem Tod bedroht hatte. 2017 wurde Combs von seiner ehemaligen Köchin, Cindy Rueda, wegen Verleumdung, Zufügung von seelischem Leid und sexueller Belästigung verklagt. Rueda behauptete, sie sei zu Unrecht des Diebstahls beschuldigt und entlassen worden. Combs dementierte, zahlte 2019 aber eine Summe in unbekannter Höhe. Doch Venturas Klage letzten November sorgte für einen Dammbruch.

Seit damals sind fünf weitere Klagen gegen Combs eingereicht worden. Ermöglicht wurden sie meist durch ein relativ neues Gesetz, den Adult Survivors Act (ASA). Es bietet Betroffenen von sexuellem Missbrauch ein Zeitfenster, um vor Gericht gegen das erlittene Unrecht anzukämpfen.

Bis zum Jahr 2019 waren Sexualstraftaten im US-Bundesstaat New York nach drei Jahren verjährt, seit damals wurde die Verjährungsfrist auf 20 Jahre erhöht. Das Gesetz galt jedoch nicht rückwirkend, deshalb wurde ein Zeitfenster eingerichtet, das vom 24. November 2022 bis zum 24. November 2023 definiert wurde. Es sollte Betroffenen ermöglichen, dennoch Klagen einreichen zu können. Das hat Ventura getan.

Sexvideos als Druckmittel

Noch in derselben Woche wurden zwei weitere Klagen gegen Combs bekannt. Liza Gardner und Joi Dickerson-Neal gaben an, 1991 von Combs vergewaltigt worden zu sein. Sie sollen zum angegebenen Zeitpunkt erst 16 und 17 Jahre alt gewesen sein. Combs dementierte die Vorwürfe. Dickerson-Neal hielt er vor, ihre Klage einen Tag vor Ablauf der ASA-Frist eingereicht zu haben. Er spricht von Geldgier.

Wieder zwei Wochen später meldete sich eine namentlich nicht genannte Frau und beschuldigte Combs und zwei weitere Männer, sie in einem New Yorker Studio unter Drogen gesetzt und vergewaltigt haben. Die Frau war damals erst 17 Jahre alt. Im Februar reichte Rodney Jones alias Lil Rod Klage vor einem Bundesgericht in New York ein. Combs soll auch ihn sexuell belästigt und unter Drogen gesetzt haben; Jones will über entsprechende Beweise verfügen.

Combs soll die Übergriffe oft gefilmt haben, um sie als Druckmittel verwenden zu können. Er und seine Anwälte dementieren alle Vorwürfe, angeklagt wurde der 54-Jährige bislang nicht. Es laufen die Ermittlungen, die sich bis zum Menschenhandel ausgeweitet haben, Homeland Security hat in Combs Häuser Razzien durchgeführt. Und sie umfassen mittlerweile auch seinen Sohn Christian, ihm werden ebenfalls sexuelle Übergriffe vorgeworfen.

Combs Einfluss scheint im Moment noch ungebrochen. Die Washington Post berichtete am Wochenende, sie hätte versucht, 40 A-Promis aus dem Umfeld Combs zu den Vorwürfen zu befragen, doch niemand habe sprechen wollen – auch nicht, um ihn zu entlasten. Seine White Partys auf Long Island waren gesellschaftliche Höhepunkte mit Gästen wie Moby, Salman Rushdie, Paris Hilton, Jennifer Lopez oder Donna Karan. Dass heute niemand über die Vorwürfe spricht, befeuert Gerüchte und Mutmaßungen.

Daddy als Role-Model

Combs gilt vielen Afroamerikanern als Role-Model. Er ist der Sohn eines 1972 ermordeten Kriminellen, der für einen New Yorker Drogenboss arbeitete. Seine Mutter soll bis zu vier Jobs nachgegangen sein, um die Familie durchzubringen.

Sehr jung machte Combs Karriere als Produzent, Rapper und Unternehmer, sein kultureller Einfluss als der, der R&B und Hip-Hop zusammengeführt hat, gilt als enorm. Daneben gab es immer wieder Kritik an seinen rücksichtslosen Geschäftsmethoden, die zum verklärten Image eines Selfmademan passten. So ging das bis 2021.

Damals änderte Combs seinen zweiten Vornamen John zu Love und begründete diesen Schritt damit, dass die Liebe ab sofort die Mission seines Lebens sei. Das nun von den Klägerinnen und Klägern von ihm gezeichnete Bild widerspricht dieser Behauptung. Aber noch steht er sicher und trotzt dem Gegenwind. Doch der könnte sich zu einem Sturm auswachsen. (Karl Fluch, 7.5.2024)