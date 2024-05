Der Traum vom Pokalsieg ist zerplatzt, just als man im Finale auf den ersten Bundesligisten traf. In der Meisterschaft plagt man sich auch in der Meistergruppe und trotz neuem Trainer wird man das Gefühl nicht los, dass es nicht besser wird. Im Sommer sind Leistungsträger wie Grüll weg und unter'm Strich wartet man weiterhin auf den ersten Titel seit 2008. Wie können die Ansprüche von Öffentlichkeit und vor allem Fans vernünftig versorgt werden?

Nach dem verlorenen Cupfinale ist es aufgelegt, einmal wieder zu fragen, ob und wie Rapid wieder erfolgreich sein kann, mein ein:e User:in und möchte diese Frage mit der STANDARD-Community diskutieren.