Der Profi von RB Leipzig verletzte sich am Freitag ohne Fremdeinwirkung. Damit fehlt der 26-Jährige dem ÖFB-Nationalteam bei der Euro

Xaver Schlager riss sich beim Spiel gegen Hoffenheim das Kreuzband. IMAGO/Oliver Zimmermann

Xaver Schlager hat sich am Freitag beim 1:1 von RB Leipzig bei TSG Hoffenheim schwer verletzt. Untersuchungen am Samstag ergaben die Diagnose Kreuzbandriss, berichtet der "Kurier". Der 26-jährige Mittelfeldspieler fällt damit mehrere Monate aus, jedenfalls auch für die Europameisterschaft im kommenden Sommer in Deutschland.

Schlager gilt als vielseitige Stütze im ÖFB-Team, Teamchef Ralf Rangnick schätzt speziell seine Rolle im Umschaltspiel. Nach Ballgewinn versteht es Schlager, den Ball rasch in die Spitze zu spielen. Im August 2021 zog er sich bereits ein Mal einen Kreuzbandriss zu. Im Sommer 2019 wechselte er von Red Bull Salzburg zum VfL Wolfsburg, seit Sommer 2022 steht Schlager bei Leipzig unter Vertrag. (luza, 4.5.2024)