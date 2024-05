Was ist eure Meinung zu E-Mountainbikes am Berg?

Zwar gibt es aktuell schon viele Radstrecken in den Bergen, und es werden jedes Jahr mehr, doch der Ruf nach einer generellen Freigabe der Forstwege für Radfahrer wird immer lauter. Doch schon früher konnte man Radfahrer beobachten, welche sich nicht an die Regeln halten wollten. Da wurden Steige und Trampelpfade kurzerhand zur Downhillstrecke, vom respektvollen Miteinander am Berg bemerkten Wandersleut recht wenig – dass diese unaufgefordert Platz machen, hat man als selbstverständlich erachtet. Früher war das die Ausnahme, nicht jeder konnte oder wollte sich per Rad den Berg hinauf quälen. Mit den E-Mountainbikes hat sich das aber nun grundlegend geändert. Was ist eure Meinung zu E-Mountainbikes am Berg? Welche Erfahrungen musstet ihr bereits machen?