Ich weiß zum ersten Mal nicht, wen ich bei der NR-Wahl wählen soll. Umweltschutz und Ausbau des öffentlichen Verkehrs sind mir sehr wichtig, gerechte Löhne, leistbarer Wohnraum ebenso. Also Grün oder Rot. Wobei, die SPÖ ist selbst in ihren Kernthemen zu schwach.

Außerdem bin ich für eine viel restriktivere Migrationspolitik. Also diesmal FPÖ? Da fehlt es dann wieder an allem anderen...

Achja, die Landwirtschaft ist die Grundlage für unsere Ernährung, bekommt aber von allen Parteien nicht den Stellenwert, den sie haben sollte.

Ich sehe meine Themen von keiner Partei abgedeckt.

Geht es jemandem ähnlich, also mit ähnlichen Wertigkeiten? Wem werdet ihr vermutlich eure Stimme geben?