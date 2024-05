Im Gastblog schreibt Julia Halbwachs darüber, dass die pflanzliche Ernährung in die Mitte der Gesellschaft gerückt ist.

Am 1. April 1999 wurde die Vegane Gesellschaft Österreich gegründet, eine Umweltschutzorganisation mit Ernährungsschwerpunkt. Eine kleine Kundgebung auf dem Wiener Stephansplatz war damals der Startschuss für eine nachhaltige Entwicklung des Veganismus in Österreich. Mittlerweile zählt die Vegane Gesellschaft Österreich zu den größten Vegan-Organisationen weltweit und blickt auf 25 ereignisvolle Jahre zurück.

Seit der Gründung hat die Organisation bei der Förderung eines pflanzlichen Lebensstils in Österreich eine entscheidende Rolle gespielt. Das zeigen auch die kürzlich veröffentlichten Zahlen ganz klar: In Österreich ernähren sich derzeit bereits fünf Prozent der Menschen vegan – damit ist Österreich die Nummer eins in Europa! Die pflanzliche Lebensweise ist von der Nische in die Mitte der Gesellschaft gerückt.

"Ganz wichtig war uns von Beginn an die Vernetzung von Gleichgesinnten. Damals war es noch relativ kompliziert, vegan zu werden. Wir wollten das vegane Leben leichter machen – und das auf allen Ebenen", erzählen Paula Stibbe (erste Vereinsobfrau) und Felix Hnat (aktueller Obmann) aus der Anfangszeit der Veganen Gesellschaft. Damals entstanden die ersten veganen Stammtische, und es wurde an einer Produktdatenbank gearbeitet.

Heute ist "vegan" in der Bevölkerung kein Fremdwort mehr – dazu hat die Vegane Gesellschaft mit ihren vielfältigen Aktivitäten beigetragen: Politisch setzt sie sich unter anderem für eine gerechte Besteuerung von Pflanzenmilch, für die Einführung einer veganen Kochlehre sowie für eine pflanzliche Option in Krankenhäusern, Kindergärten und beim Bundesheer ein. Der vegane Einkauf ist durch das V-Label inzwischen viel einfacher geworden – allein in Österreich wurden schon fast 10.000 Produkte mit dem Gütesiegel für die Kennzeichnung von veganen Produkten zertifiziert.

Zur Feier dieses Jubiläums dürfen wir heute ein Rezept für cremige Spargel-Pasta mit Zitrone vom Blog Simply Vegan vorstellen. Rein pflanzlich kochen und genießen war nie einfacher!

Cremige Zitronenpasta mit grünem Spargel. Sebastian Schwarz (www.simply-vegan.org)

Zutaten für vier Personen

Für den Backofen-Spargel

Für die Pasta

Zubereitung

Dauer: 40 Minuten

Den Backofen auf 180 Grad Umluft vorheizen. Den Spargel waschen und die holzigen Enden abschneiden. Spargel in Stücke schneiden und mit Olivenöl, Knoblauchpulver, Salz und Pfeffer vermischen. Auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech geben und im vorgeheizten Backofen ca. 25 Minuten lang backen.

In der Zwischenzeit das Nudelwasser für die Spaghetti aufsetzen. Die Blätter vom Salbei abzupfen. In einer hohen Pfanne das Olivenöl erhitzen und die Salbeiblätter hinzugeben. Diese einige Minuten lang anrösten. Die Schalotten und den Knoblauch schälen und beides fein hacken. Mit in die Pfanne geben und anrösten, bis sie leicht goldgelb werden. Wenn das Nudelwasser kocht, die Pasta hineingeben. Da die Nudeln später noch einige Minuten in der Sauce köcheln werden, diese ca. zwei Minuten kürzer kochen, als auf der Packung angegeben ist.

Die Zitrone heiß abwaschen und die Schale abreiben, die Zitrone dann halbieren und den Saft auspressen. Die abgeriebene Zitronenschale in die Pfanne geben und zwei Minuten lang mit anrösten. Anschließend mit Weißwein ablöschen und die Soja-Cuisine hinzugeben. Die Sauce fünf Minuten lang köcheln lassen.

Eine große Kelle des Nudelwassers unter die Sauce rühren. Die Nudeln nach der Kochzeit abgießen und diese zusammen mit dem Zitronensaft in die Sauce geben. Gut vermischen und einige Minuten lang köcheln lassen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Die Nudeln auf vier hohe Teller verteilen und den gerösteten grünen Spargel darauf anrichten. Nach Geschmack veganen Parmesan darüber geben. (Julia Halbwachs, 10.5.2024)