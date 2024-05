MESSI MAKES HISTORY 🙌 Inter Miami vs. New York Red Bulls | MLS Highlights

ESPN FC

Jaja, die Major League Soccer ist nicht gerade die Speerspitze des hochwertigen Fußballs. Trotzdem muss man Lionel Messi heißen, um gleich zwei Rekorde in einer Partie zu knacken. Rekord Nummer eins: Noch nie zuvor war ein Spieler der US-Profiliga an sechs Toren seiner Mannschaft beteiligt gewesen. Rekord Nummer zwei: Der Weltfußballer gab fünf Vorlagen. Der Argentinier serviert die Tore auf dem Silbertablett.

Beim 6:2-Kantersieg von Inter Miami gegen die New York Red Bulls erzielte der 36-jährige Weltmeister ein Tor, den Rest erledigten Luís Suárez mit drei und Matias Rojas mit zwei Treffern. Funfact: Zur Pause hatten die Bullen noch 1:0 geführt. Messi hat für den ungeschlagenen Tabellenführer der Eastern Conference nun zehn Tore und zwölf Assists in acht Ligaspielen erzielt. Wenn's lafft, dann lafft's. Und bei Messi läuft es seit 20 Jahren.

Sampdoria vs Reggiana 1-0 | Il Doria vince e celebra Eriksson | HIGHLIGHTS SERIE BKT 2023 - 2024

Lega B

Es ist eine Abschiedstournee und die Fans danken es Sven-Göran Eriksson. Im Jänner hatte der Schwede, der von 2001 bis 2006 die englische Nationalmannschaft trainiert hatte, die Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs erhalten. Er habe wahrscheinlich nur noch ein Jahr zu leben, erklärte der 76-Jährige. Seither sagt er der Fußballwelt Lebewohl.

Im März betreute er auf Einladung von Jürgen Klopp eine Legenden-Auswahl des FC Liverpool bei einem Benefizspiel. Im April verabschiedete sich Eriksson im Estadio da Luz bei den Fans von Benfica Lissabon, nun kehrte er an seine alte Wirkungsstätte Genua zurück. Von 1992 bis 1997 coachte er Sampdoria und führte den Klub 1994 zum Cupsieg. Mittlerweile spielt der Verein in der Serie B und wird von Andrea Pirlo trainiert.

Hoe een spookdoelpunt van Telstar voor verwarring zorgt bij Roda JC in Kerkrade...😱⚽️ | L1 Nieuws

L1 Nieuws

Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Der niederländische Zweitligist Roda JC aus Kerkrade hat gleich zweimal fälschlicherweise den Aufstieg bejubelt. Roda war mit einem Punkt Vorsprung auf Groningen als Zweiter auf einem Aufstiegsplatz in die vorletzte Runde gegangen. Direkt nach dem 2:0 gegen Cambuur Leeuwarden liefen jubelnde Fans auf den Platz, weil Groningen bei Velsen 0:1 zurücklag. Kurz darauf der Partycrasher: In der fünften Minute der Nachspielzeit glich Groningen zum 1:1 aus.

Dann saß der Stadionsprecher einer Falschinformation auf und verkündete das 2:1 für Velsen. Wieder Jubel, wieder zu Unrecht. Brisanter könnte das Saisonfinale nicht sein. Kerkrade braucht zwar nur noch einen Punkt für den Aufstieg – allerdings tritt man in Groningen an. Und Groningen könnte mit einem Sieg Kerkrade noch überholen. Tabellenführer Willem II Tilburg steht bereits als Aufsteiger fest.

SOMOS CAMPEÕES!!! 🏆

Sporting Clube de Portugal

Der portugiesische Rekordchampion Benfica Lissabon ist entthront. Durch eine 0:2-Niederlage am Sonntagabend beim FC Famalicao ist Spitzenreiter Sporting Lissabon nach dem 3:0 vom Vortag gegen Abstiegskandidat Portimonense der 20. Titelgewinn nicht mehr zu nehmen. Zwei Runden vor Saisonschluss hat Sporting acht Punkte Vorsprung. Der Drops ist also gelutscht.

Hauptverantwortlich für den ersten Titel seit der Saison 20/21 ist der schwedische Teamstürmer Viktor Gyökeres. Der 25-Jährige wechselte im vergangenen Sommer von Coventry aus er zweiten englischen Liga nach Portugal. Bei Sporting erzielte er bewerbsübergreifend 41 Tore, 27 davon in der Meisterschaft. Nun gilt er als wertvollster Spieler der Liga.

DRAMATISK SEJR! | FCM 3-2 Brøndby | HIGHLIGHTS 23/24

FC Midtjylland

Nachdem Österreichs Teamgoalie Alexander Schlager bei der EM wohl verletzt fehlen wird, muss man Patrick Pentz vermehrt auf die Beine und Hände schauen. Was tut sich beim 27-jährigen Legionär von Brøndby IF? Nun am Wochenende waren es Gegentore, drei an der Zahl. Der dänische Tabellenführer musste sich dem FC Midtjylland auswärts 2:3 geschlagen geben.

Dem Torhüter kann man dabei wenig vorwerfen. Zweimal gab es ein Gewusel vor dem Tor, einmal lief der Gegner solo auf ihn zu. Kann man nicht viel machen. Noch sind die Chancen auf den ersten Meistertitel seit der Saison 2020/21 intakt. Allerdings wird sich vor allem die Defensive von Brøndby IF gehörig steigern müssen. Diesmal agierten die Vorderleute nicht gerade meisterhaft. (Philip Bauer, 6.5.2024)