Die Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR) hat am Montag vor Briefen gewarnt, in denen in betrügerischer Absicht Zahlungsaufforderungen für eine angebliche Servicegebühr versendet werden. Die Postsendungen sind mit dem RTR-Logo, RTR-Kontaktdaten und einem QR-Code versehen. Letzterer führt zu einer gefälschten Website und nach einem weiteren Klick zu einem Formular, in dem man seine Kontodaten zur Abbuchung der Servicegebühr bekannt geben soll.

Die RTR hält dazu fest, dass sie keinerlei Gebühren verrechnet und auch keine Zahlungsaufforderungen verschickt. Bei den versendeten Briefen handelt es sich ausnahmslos um Fälschungen. Es seien bereits Schritte in die Wege geleitet worden, um die Websites, die über die in den Briefen enthaltenen QR-Codes erreichbar sind, offline nehmen zu lassen. (APA, 6.5.2024)