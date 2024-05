Howard Carter am Sarg des Tutanchamun. Die sensationelle Entdeckung löste eine Ägyptomanie aus. Courtesy Everett Collection via

Er sehe "wunderbare Dinge", sagte der britische Ägyptologe Howard Carter, als er wohl als erster Mensch seit mehr als 3000 Jahren einen Blick in das Grab des Pharaos Tutanchamun werfen konnte. Der Fund des beinahe unberührten Königsgrabs nahe Luxor im Jahr 1922 gilt als Sternstunde der Archäologie. Die Entdeckung ist bis heute untrennbar mit dem Namen Carter verbunden, der vor 150 Jahren, am 9. Mai 1874, in London geboren wurde.

Carter leitete nicht nur die Ausgrabung, sondern war auch maßgeblich für die Erfassung der Funde zuständig, die er akribisch betrieb und die ein Jahrzehnt dauern sollte. Fotos der Streitwagen, Statuen, Möbel und Kisten voller Grabbeigaben und nicht zuletzt der reich verzierten Totenmaske gingen um die Welt und lösten eine Welle der Ägypten-Begeisterung aus.

Die goldene Maske des berühmten Königs ist heute im Ägyptischen Museum in Kairo zu sehen. AP/Amr Nabil

Als Zeichner auf Expedition

In die Wiege gelegt war Carter dieser Erfolg nicht. Er stammte aus einer Familie von Handwerkern und Kunsthandwerkern, wie die deutsche Historikerin Sue Gattuso erzählt. Gattuso beschäftigt sich seit 30 Jahren mit Carter und hat eine Dauerausstellung zu dem Ägyptologen im Stadtmuseum von Swaffham mitkonzipiert. Aus dem Ort in der Grafschaft Norfolk stammen Carters Eltern, dort verbrachte er einen Teil seiner Kindheit.

Über eine akademische Ausbildung verfügte Carter nicht. Die Berührung mit der Ägyptologie kam durch die Familie Amherst, für die Carters Vater arbeitete und die in ihrem Herrenhaus eine ansehnliche Sammlung an altägyptischen Objekten zusammengetragen hatte. Carter wollte wie sein Vater Kunstmaler werden und zeigte Talent beim Zeichnen der Artefakte. Das brachte ihn auf den Radar eines Ägyptologen, der ihn im Alter von 17 Jahren als Zeichner auf eine Expedition in das Land am Nil mitnahm.

Carter arbeitete sich im Laufe der Jahre zum Generalinspekteur der ägyptischen Altertumsbehörde hoch. Seinen Posten verlor er jedoch wieder, weil er sich nach einem handfesten Streit zwischen seinen ägyptischen Mitarbeitern und französischen Touristen weigerte, bei den Franzosen Abbitte zu leisten. Carter galt als dickköpfig und schwierig im Umgang.

Der Sarkophag von König Tutanchamun in der Grabkammer im Tal der Könige in Luxor ist umgeben von Wandmalereien. Er hatte etwa im Jahr 1332vor unserer Zeitrechnung im Alter von neuen Jahren den Thron bestiegen und regierte bis zu seinem Tod 1323. IMAGO/Xinhua

Legenden um verfluchtes Grab

Später ging er eine Zusammenarbeit mit dem englischen Adligen Lord Carnarvon ein, der die Lizenz für Grabungen im Tal der Könige in Luxor erwarb. Nach mehreren fruchtlosen Ausgrabungen in der legendären Nekropole nahe dem antiken Theben war Carnarvon nahe daran, den Geldhahn zuzudrehen. Da entdeckte das Team die Stufen zu einer Grabkammer.

Dass Lord Carnarvon der Londoner Times die Exklusivrechte einräumte, über die Entdeckung zu berichten, war nach Ansicht von Sue Gattuso ein großer Fehler. Es dürfte Gerüchte befeuert haben, "weil die Reporter nichts anderes über diese globale Neuigkeit zu berichten hatten, die soeben entdeckt wurde, und keine andere Quelle hatten außer der Times", schildert die Historikerin.

Als Carnarvon kurze Zeit später an einer Sepsis starb, die er sich infolge einer beim Rasieren verursachten Schnittwunde zugezogen hatte, wurde das als Beleg betrachtet, dass das Grab mit einem Fluch belegt war. Befeuert wurde die Legendenbildung von Romanautoren wie Sherlock-Holmes-Schöpfer Arthur Conan Doyle und der englischen Schriftstellerin Marie Corelli, die sich der nach Schlagzeilen gierigen Presse als Experten anboten und über den angeblichen Fluch fabulierten. Carter hingegen tat das Ganze als "tommy-rot" (Unsinn) ab.

Howard Carter sorgte dafür, dass Fotos der zahlreichen Fundstücke rund um die Welt gingen. imago stock&people

Neun Trauergäste

Carter war ein begabter Schreiber und veröffentlichte mehrere Bücher über die Entdeckung des Grabs von "King Tut", wie der Pharao auch genannt wird. Finanziell hielt er sich als Kunsthändler und mit dem Verkauf eigener Werke über Wasser. Dass Carter wissentlich einige kleinere Gegenstände aus dem Grab Tutanchamuns gestohlen hat, wie nach seinem Tod behauptet wurde, hält Gattuso nicht für wahrscheinlich. Wohl eher habe er die Sachen im Rahmen der sich damals ständig ändernden Regelungen behalten dürfen, glaubt sie.

Obwohl ihn die Entdeckung Tutanchamuns weltberühmt machte, wurde Carter in seiner Heimat nicht gewürdigt. Weder gab es einen Ritterschlag oder eine Medaille des Königshauses, noch wurde ihm eine Ehrendoktorwürde zuteil. Gattuso glaubt, dass dies an seiner bescheidenen Herkunft liegen könnte. Zudem vermutet sie, dass der eigenwillige Mann an einer autistischen Störung gelitten haben könnte. Gegen Ende seines Lebens vereinsamte er zunehmend. Als er 1939 im Alter von 64 Jahren starb, kamen gerade einmal neun Trauergäste zu seiner Beerdigung. (red, APA, dpa, 9.5.2024)