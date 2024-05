Die Modewelt feierte anlässlich der Met Gala am Montagabend in New York. Der diesjährige Dresscode lautete "The Garden of Time"

Neben den Oscars gehört sie zu den wichtigsten Modeevents des Jahres: Mit der glamourösen New Yorker Met Gala wurde die alljährliche Modeausstellung im Metropolitan Museum of Art eröffnet – das alljährlich stattfindende Event finanziert die Aktivitäten des Costume Institute. Der Titel der Schau lautet heuer "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion": Zu sehen sind bis zum 2. September 2024 250 Exponate aus der ständigen Sammlung des Costume Institute des Museums, darunter etwa 50 historische Stücke, die so fragil sind, dass sie nicht mehr getragen werden können.

Der Dresscode der Met Gala? Stand unter dem Motto "The Garden of Time". Die Kleidungsstücke der Gäste, so der Wunsch der Veranstalterin Anna Wintour, sollten die "emotionale Poetik der Natur" widerspiegeln. Seit Mitte der Neunzigerjahre wacht die Chefredakteurin der US-Vogue und Vorstandsmitglied der Gala über Gästeliste, Sitzordnung und Speisekarte des Events: gestrichen waren Schnittlauch, Zwiebeln und Knoblauch, getreu den persönlichen Vorlieben der Veranstalterin.

Eingemischt haben soll sich Wintour auch in die Wahl einzelner Outfits – wie jene von Lauren Sánchez, der Verlobten des Amazon-Chefs Jeff Bezos. Sie habe einen "sehr schlechten Geschmack", soll Wintour gegenüber ihrer Biografin und Modejournalistin Amy Odell gesagt haben. Nicht dabei heuer: Rihanna.

Gastgeberin Anna Wintour äußerte vor einigen Jahren, dass die Farbe Schwarz auf der Met Gala nichts zu suchen habe. Nun ja, diese Regel gilt nicht mehr. Wintour erschien in einem bodenlangen bestickten Mantel von Loewe. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/DIA D

Ihr Stylist Law Roachhat ganze Arbeit geleistet: Zendaya erschien in einem Tülltraum, dekoriert mit Weinreben. Kleid Nummer eins war ein Entwurf von John Galliano für Maison Margiela ... AFP/ANGELA WEISS

... und Kleid Nummer zwei? Eine Vintage-Couture-Robe von Givenchy aus dem Jahr 1996, ebenfalls ein Design von John Galliano. Der Kopfschmuck stammt von Philip Tracey aus dem Jahr 2007. REUTERS/Andrew Kelly

Wie viele Leute Rapperin Cardi B wohl auf ihr Kleid vom chinesischen Label Windowsen gestiegen sind? AFP/ANGELA WEISS

Was trägt Kylie Minogue denn da? Nun, Diesel-Designer Glenn Martens hat für sie ein paillettenbesetztes "Naked Dress" entworfen. Winken kann sie damit jedenfalls wie eine Royal. EPA/JUSTIN LANE

Max Hollein, Chef des Metropolitan Museum, mit XXL-Brosche. Designerin Nina Hollein in einem eigenen, upgecycelten Entwurf, der Teil einer "Zero Waste"-Serie ist. Ende Mai zeigt die Wienerin übrigens ihre Mode in einer Ausstellung in Linz. Evan Agostini/Invision/AP

Rapper Lil Nas ließ sich von Luar-Designer Raul Lopez einkleiden. Der wollte das florale Thema nicht wortwörtlich umsetzen. Dafür kamen 56.000 Swarovski-Kristalle zum Einsatz. Evan Agostini/Invision/AP

Normalerweise ist das Luxuslabel Schiaparelli für seine surrealen Entwürfe bekannt. Die Robe für Superstar Jennifer Lopez fällt hingegen fast konventionell aus. Ob es ihr gefällt? Schwer zu sagen bei dem aufgefrischten Gesicht. REUTERS/Andrew Kelly

Und noch ein Kleid mit Einsichten: Emily Ratajkowski in einem semitransparenten Blumengewebe von Atelier Versace. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/JAMIE

Schauspielerin Mindy Kaling posiert in einem Entwurf (von Gaurav Gupta), der sich "The Melting Flower of Time" nennt. Sieht irgendwie nach einem KI-Traum aus. REUTERS/Andrew Kelly

Elegant, unaufgeregt und perfekt dem Desscode entsprechend: Schauspielerin Ayo Edebiri in Loewe, dem diesjährigen Sponsor des Mode-Großevents. Evan Agostini/Invision/AP

Nicole Kidman und Keith Urban gibt es bekanntlich nur im Doppelpack. Bemerkenswert war vor allem ihr Auftritt in einem Design von Demna Gvasalia, der sich von einem Balenciaga-Kleid aus den Fünfzigerjahren inspirieren ließ. Fazit: das federigste Huhn des Abends. REUTERS/Andrew Kelly

Zu cool: Die drei wären im Schulbus sicher ganz hinten gesessen. Popstar Dua Lipa ließ sich von Marc Jacobs (links) einkleiden. REUTERS/Andrew Kelly

Ui! Schauspielerin und ehemaliges New Yorker It-Girl Chloe Sevigny ist für die Met Gala zur Indie-Lumpenmarie mit Trachtenfrisur mutiert. Bleibt nur die Frage: Warum? AFP/ANGELA WEISS

Understatement Fehlanzeige – Rapperin Nicki Minaj war mit ihrem gelben, mit 3D-Blumen geschmückten Kleid von Marni kaum zu übersehen. Evan Agostini/Invision/AP

Wie viele Rollen Alufolie für den Balenciaga-Look von Schauspielerin Michelle Yeoh wohl draufgingen? AFP/ANGELA WEISS

Kim Kardashian ist mittlerweile Stammgast bei der Met Gala und jedes Jahr Garant für außergewöhnliche Looks. Diesmal zeigte sie sich mit extremer Wespentaille. Nachteil des Margiela-Entwurfs: Der Laufsteg musste in Trippelschritten bewältigt werden. Evan Agostini/Invision/AP

Kylie Jenners Kleid erinnert ein bisschen an Madonnas Kegel-BH von Jean Paul Gaultier, ist aber ein Entwurf von Oscar de la Renta. Evan Agostini/Invision/AP

In Vintage-Stücken zu erscheinen ist gerade das Ding: Kendall Jenner ist natürlich mit dabei. Sie erschien in einem Kleid von Givenchy, Jahrgang 1999. EPA/JUSTIN LANE

Von blondem Schopf zu dunklem Bob: Schauspielerin Sydney Sweeney erschien mit neuer Frisur und einem Kleid von Miu Miu. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/JAMIE

Lauren Sanchez, verlobt mit Jeff Bezos, bekam anlässlich ihres Met-Debüts bekanntlich Unterstützung von Anna Wintour. Was das bedeutete? Sie erschien in einem ausgestellten Blumenkleid von Oscar de la Renta sowie mit frisch geschnittenem Bob. AFP/ANGELA WEISS

Hollywoodstar Demi Moore ließ sich von Designer Harris Reed einkleiden, der für die beiden Looks Vintage-Tapeten zweckentfremdete. REUTERS/Andrew Kelly

Sieht ein bisschen so aus, als hätte sich Sängerin Lana Del Rey beim Campen mit einem Mosquitonetz im Gebüsch verheddert. AFP/ANGELA WEISS

Zuletzt wurde Pamela Anderson für ihre Auftritte ohne Make-up gefeiert. Für die Met Gala griff sie dann aber doch zum Schminkköfferchen und einem dezenten Kleid von Oscar de la Renta. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/JAMIE

Ist Musikerin Doja Cat in den Regen geraten? Nein, es handelt sich um ein Design von Vetements. REUTERS/Andrew Kelly

Sängerin Lizzos Kleid (Victor Weinsanto) eignet sich bestens, um lose Blütenblätter einzufangen. REUTERS/Andrew Kelly

Ob wohl der verrückte Hutmacher aus Alice im Wunderland Inspiration für das Outfit (Burberry) von Schauspieler Barry Keoghan war? GETTY IMAGES NORTH AMERICA/ALIAH

(Michael Steingruber, Anne Feldkamp, 7.5.2024)