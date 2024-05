Die Eagles schießen den englischen Rekordmeister tiefer in die Krise. Crystal Palace liegt auf Rang 14, Manchester auf Platz acht

Michael Olise (links) bejubelte mit Trainer Oliver Glasner die 4:0-Führung. AFP/ADRIAN DENNIS

Oliver Glasner hat mit Crystal Palace einen fulminanten Heimsieg gegen Manchester United gefeiert. 4:0 gewannen die "Eagles" am Montagabend und holten damit auch im zweiten Saisonduell mit den aktuell schwer strauchelnden englischen Rekordmeister alle drei Zähler. Dies war Palace noch nie gelungen. Der Londoner Club bleibt weiter 14. der Tabelle, United tritt als Achter auf der Stelle.

Bei den "Red Devils" musste der angezählte Trainer Erik ten Hag im Selhurst Park auf Bruno Fernandes und eine ganze Riege von Defensivspielern wegen Verletzungen verzichten. So half Casemiro in der Innenverteidigung aus. Der Brasilianer leitete mit einer zu riskanten Attacke das 0:1 in der zwölften Minute ein. Michael Olise kam spielend leicht zum Abschluss.

Der vermeintliche Ausgleichstreffer für die Gäste durch Casemiro wurde aufgrund eines Foulvergehens von Rasmus Höjlund annulliert, dafür stellte Jean-Philippe Mateta (40.) noch vor der Pause auf 2:0. Der Franzose ließ Uniteds Jonny Evans dabei wie einen Statisten aussehen.

Casemiro traf nach Seitenwechsel noch einmal, dieses Mal stand er jedoch im Abseits. Tyrick Mitchell (58.) und erneut Olise (66.) vollendeten daraufhin die Blamage für United, das nur eines seiner jüngsten sieben Ligaspiele gewonnen hat. 13 Saison-Niederlagen stehen für den 20-fachen Meister schon zu Buche. (APA, 6.5.2024)