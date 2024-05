Es gibt meines Wissens nach sogenannte "Otherkin" - Personen, die sich als ein Tier fühlen (siehe zum Beispiel diesen Focus-Artikel). Kann mir jemand erklären, was es heißt, sich als Tier zu fühlen oder wie man z. B. fühlt, dass man ein Dachs und kein Fuchs ist? Oder wie man sich als Zauberer etc. fühlen kann (wie im Artikel beschrieben)? Persönlich kann ich das kaum nachvollziehen - ich kenne nur mich selber und kann nicht nachvollziehen, wie man weiß, wie sich ein Fuchs etc. fühlt. Das ist eine ernstgemeinte Frage - ich bitte darum, sich nicht über Betroffene lustig zu machen. Danke!