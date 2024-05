Kaum eine Künstlerin erzeugt dieser Tage mehr Hype als Taylor Swift. Die Sängerin aus dem US-Bundesstaat Tennessee hat sich in den vergangenen Jahren Weltruhm erarbeitet und steht in den USA – wenn auch in der Regel unfreiwillig – im Zentrum von Diskussionen. Im Februar grassierte rund um den Super Bowl, bei dem ihr Freund Travis Kelce für die Kansas City Chiefs auflief, im Rechts-außen-Lager die Theorie, dass Swift sich im anlaufenden Präsidentschaftswahlkampf öffentlich hinter Joe Biden stellen könnte. Dass sie kein Fan von Donald Trump ist und gesellschaftsliberale Werte vertritt, ist freilich kein großes Geheimnis.

Tickets zu Swift-Konzerten verkaufen sich nicht nur schnell, sondern sind auch bei Preistreibern sehr beliebt für den Weiterverkauf. Wer im regulären Verkauf nicht zum Zug kommt, findet meist bald darauf Angebote um ein Mehrfaches des ursprünglichen Preises, mitunter im hohen dreistelligen Eurobereich. Diese Aussicht dürfte auch unbekannte Angreifer dazu bewogen haben, Nutzer der Ticketplattform Eventim anzugreifen, denn die Karten für Swifts "Eras"-Tour sind bereits seit letztem Jahr ausverkauft.

Taylor Swift bei der 66. Verleihung der Grammy-Awards. REUTERS/Mario Anzuoni

Niedrige zweistellige Zahl

In den vergangenen Tagen berichteten verschiedene Fans, dass ihr Konto übernommen wurde und teilweise Karten für Swift-Konzerte entwendet wurden. Nun, so berichtet Golem, hat Eventim reagiert. Eine Reihe von als potenziell gefährdet erachteten Nutzern wurde nun zu einer Rücksetzung ihres Passworts verpflichtet. Laut dem Betreiber dürften die Angreifer Passwortlisten im Darknet bezogen haben. Von wann und welchem Vorfall ein solcher Leak stammen könnte, erklärte Eventim allerdings nicht.

Dazu wurde die Weiterverkaufsmöglichkeit für Taylor-Swift-Karten vorübergehend deaktiviert. Transaktionen, die man als betrügerisch erkannt habe, wurden rückgängig gemacht. Insgesamt soll es nur eine niedrige zweistellige Zahl an nicht autorisierten Weiterverkäufen gegeben haben, erklärte ein Sprecher des Unternehmens gegenüber dem Spiegel. Eventim-Tickets für die demnächst startenden Europa-Auftritte von Swift lassen sich nur über die Plattform Fansale weiterverkaufen, die ebenfalls von Eventim betrieben wird. (red, 7.5.2024)