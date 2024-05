Maximilian Krah ist der AfD-Spitzenkandidat für die Europawahl. APA/dpa/Michael Kappeler

Wie die Zeit berichtet, hat der Generalbundesanwalt am Dienstagmorgen Büroräume des AfD-Politikers und Spitzenkandidaten für die Europawahl, Maximilian Krah, im Europaparlament in Brüssel durchsucht. Die Razzia steht nach einem Bericht der Zeit in Verbindung mit der Verhaftung eines Mitarbeiters von Krah. Diesem wird Agententätigkeit für einen chinesischen Geheimdienst vorgeworfen. Das EU-Parlament in Brüssel hatte den Mann bereits Ende April mit sofortiger Wirkung suspendiert. Die chinesische Regierung in Peking wies die Vorwürfe zurück. (red, 7.5.2024)